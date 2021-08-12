Jorge D'Alessio fue despojado de su camioneta a punta de pistola. El líder de Matute denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con una charla del hijo de 'La leona dormida' con Ventaneando, él y su compañero Irving de Matute llegaron a un estudio a ultimar detalles de su programa de hoy, antes de que la banda parta de gira a Estados Unidos.

Justo cuando íbamos llegando nos agarraron así por detrás. Salió primero uno, le apuntó a la esposa de Irving, le puso la pistola en el estómago, le arrancó el collar, le quitó los anillos, le dijo dame cartera, celulares. Mi chofer estaba en la otra camioneta y yo abrí la puerta para que Irving y Faby se pudieran meter e Iván. Le quitaron a mi chofer la cartera y el celular, les dije ‘vénganse para acá, agachémonos’ y se fueron

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Jorge D'Alessio ya denunció el asalto

El integrante de Matute explicó que ya pusieron a denuncia correspondiente y como es alguien famoso, es posible que el caso se haga viral y las autoridades tomen cartas en el asunto. Sin embargo, lamentó que el común de la población sufra de asaltos y no se haga algo al respecto.

Se me rompe el corazón de saber que hay miles de hermanos y hermanas mexicanas que diario padecen esto y no reciben esta atención y a mí me da frustración porque son gente honesta y lo único que queremos es que las autoridades cumplan con su trabajo

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