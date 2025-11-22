¡Escándalo total! Christian Nodal habría querido golpear a José Madero por este motivo

Se ha instalado un gran debate debido a una supuesta disputa que existe entre Christian Nodal y José Madero. El “pleito” se conoció por la periodista Martha Figueroa quien reveló que entre los cantantes tuvieron un altercado en una alfombra roja que se llevó a cabo recientemente.

De acuerdo a la versión de la periodista, el problema surgió debido a la presencia de Ángela Aguilar por lo que hubo un momento incómodo que habría llegado a escalar lo violento. Esto habría roto todo lazo profesional que había entre los cantantes ya que al parecer estaban trabajando en algo juntos.

¿Qué ocurrió entre Christian Nodal y José Madero?

Siguiendo la versión de la periodista, Christian Nodal y Madero se encontraron en un evento al que también asistió Ángela Aguilar. El cantante habría interpretado que José estaba coqueteando con su mujer por lo que se molestó y decidió enfrentarlo comenzando un intercambio de palabras.

Figueroa manifiesta que la discusión se puso violenta ya que llegaron a forcejear por lo que tuvo que tomar intervención el personal de seguridad del evento. La tensión estaba en aumento por lo que debieron separarlos.

Este encuentro violento, habría dado por finalizada la colaboración musical que había entre los cantantes y en la que se encontraban trabajando. Luego de esta pelea Pepe Madero habría abandonado el recinto visiblemente molesto y, según la periodista, se refirió a Christian Nodal como “un loco”.

¿Qué se sabe de esta pelea?

Por el momento ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto. Es por esto que todo se maneja en el terreno del rumor y muchos seguidores de los cantantes creen que es todo mentira.

También hay quienes creen que esto puede haber sucedido pero se posicionan del lado de creerle a Figueroa. De esta manera los rumores que envuelven a Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen creciendo mientras ellos demuestran que están más unidos que nunca.

