Estos han sido los escándalos de Imelda Garza, la pareja de Julián Figueroa

En los últimos días, el nombre de Julián Figueroa ha dominado los titulares de la farándula; esto se debe a los videos que se han difundido en redes sociales sobre las fuertes discusiones que mantenía con su pareja Imelda Garza, quien es la mamá de su primer hijo, generando un fuerte debate sobre los hechos.

Considerando la polémica que se ha generado en los últimos días te detallaremos algunos de los escándalos en los que se ha visto envuelta la joven cantante, situaciones que han marcado su vida profesional y artística.

¿Qué escándalos ha protagonizado Imelda Garza?

En los últimos meses, Imelda Garza ha sido el foco de intensos escándalos dentro de su vida, comentarios que han generado un fuerte debate en redes sociales, donde algunos defienden su postura mientras que otros tantos critican su actuar.

Uno de los más sonados fue cuando señaló a Maribel Guardia, la mamá de Julián Figueroa, de "rifar noches" con la actriz, donde hombres pagaban grandes sumas de dinero por tener la compañía de la celebridad por una noche. Comentario que se lo compartió el abuelo de Imelda antes de iniciar su relación con Julián.

Otra de las polémicas más sonadas fue cuando Imelda acusó directamente a las autoridades de apoyar a su exsuegra y a Marco Chacón, considerando que durante mucho tiempo el hijo de Julián estuvo bajo el cuidado de su abuela hasta que en junio de 2025 obtuvo la custodia total del menor.

¿Qué le pasó a Julián Figueroa?

Al darse a conocer las imágenes por un reconocido periodista, se han dado a conocer todo tipo de opiniones al respecto. Para defender a Julián Figueroa sobre los comentarios que ha hecho su pareja Imelda Garza, al asegurar que había violencia dentro de su relación, son varios conocidos del hijo de Maribel Guardia que han alzado la voz al respecto a diversos medios.

Por un lado, se destacó el comentario de la nana de Julián, quien detalló que se trataba de una relación muy tóxica que no era sana; aunque había momentos en los que se les veía muy cariñosos, en otros momentos tenían acaloradas discusiones de gritos y rasguños.

La última declaración que sorprendió a todos fue cuando su mejor amigo explicó que, durante reuniones o fiestas, fueron testigos de agresiones físicas de Imelda a Julián, golpes que le generaron varios moretones. Dicha polémica ha generado que la lista de escándalos de Imelda aumente, provocando que nuevamente se encuentre en el ojo del huracán de la farándula.