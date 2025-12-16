Horóscopo chino 2026: estos signos son los que cambiarán de trabajo el próximo año

El Horóscopo Chino trae predicciones para cada uno de los signos animales, y hay 10 que recibirán noticias importantes relacionadas con su empleo en 2026, ya que podrían cambiar de puesto o incluso encontrar nuevas oportunidades laborales lejos de donde se encuentran actualmente.

Según el portal de astrología, Minuto NQN, los más afectados que renunciarán a sus trabajos serán:

RATA : dejará la estabilidad por el cansancio.

: dejará la estabilidad por el cansancio. TIGRE : será una renuncia contundente debido a que no hay reconocimiento.

: será una renuncia contundente debido a que no hay reconocimiento. CONEJO : abandonará el empleo porque lo está desgastando.

: abandonará el empleo porque lo está desgastando. CABRA : dirá adiós de una vez por todas, aunque lo hará con miedo.

: dirá adiós de una vez por todas, aunque lo hará con miedo. GALLO : se irá por decisión propia buscando más reconocimiento.

: se irá por decisión propia buscando más reconocimiento. PERRO: habrá una renuncia por un conflicto ético y de valores.

Algunos no tendrán opción y tendrán que cambiar de trabajo, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

Por otro lado, hay signos que tendrán mejores ingresos y que mejorarán su entorno laboral. Ellos son:

DRAGÓN : habrá un ascenso.

: habrá un ascenso. CERDO : tendrá un puesto más cómodo y mejor pagado.

: tendrá un puesto más cómodo y mejor pagado. CABALLO : hay nuevas oportunidades.

: hay nuevas oportunidades. MONO: habrá una propuesta relacionada con la tecnología.

Mientras tanto, BÚFALO no tendrá cambios, pero sí transformaciones que podría influir en su crecimiento laboral dentro de una misma compañía.

Cómo será el año 2026 según el horóscopo chino

El año 2026, que comienza el 17 de febrero en el calendario chino, estará marcado por el Caballo de Fuego, atrayendo energías cambiantes y renovación para muchos de los signos del zodiaco chino.

El Caballo de Fuego será el animal del 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

De acuerdo con portales especializados, es posible que las energías estén ligadas al espíritu aventurero y a la luminosidad, nuevas oportunidades y a la velocidad.

Feng Shui Store detalla que el caballo de fuego está destinado a tener una vida emocionante y a dejar huella en su trabajo, así que no es de sorprenderse que haya cambios importantes para cada signo en lo laboral durante esta nueva etapa.

Horóscopo Chino: cómo saber qué animal soy y elemento

Para saber qué animal y elemento eres del horóscopo chino solo necesitas tu fecha de nacimiento. Lo primero que tienes que saber es que, en total, son 12 animales y 5 elementos.

Para concer cuál te corresponde, puedes ver el siguiente listado:

Rata : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Búfalo : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023

: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023 Dragón : 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Y para saber tu elemento, basta con identificar el último número de tu año de nacimiento. Estos son los que corresponden:

0 o 1 : Metal

2 o 3 : Agua

4 o 5 : Madera

6 o 7 : Fuego

8 o 9 : Tierra

Una vez que los identifiques, entonces debes unir el animal con el elemento. Por ejemplo, “Perro de Agua”. Cada uno de ellos tiene un significado astrológico que determina sus emociones, el trabajo y la fortuna.