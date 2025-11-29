Estas son las heridas que sufrió Miss Jamaica, luego de caer del escenario

El certamen de Miss Universo es muy esperado por muchas mujeres pero lo que tenía que ser un momento único, terminó preocupando a más de uno ya que Miss Jamaica sufrió una grave caída que la dejó al borde de la muerte.

La reina de belleza, estaba realizando la pasarela preliminar del certamen cuando cayó del escenario. Esto fue el 20 de noviembre en la edición que tuvo lugar en Tailandia.

El accidente de la Miss Universo se filtró en las redes sociales, donde también se pudo ver cuando fue auxiliada y retirada del lugar en una camilla. Aunque la Organización de Miss Universo(MUO, por sus siglas en inglés) se mantuvo hermética, se informó que la joven recibía la atención médica necesaria.

Raúl Rocha Cantú, presidente de la MUO, informó vía redes sociales que la joven no resultó con ningún hueso roto y se encontraba bien. El 21 de noviembre, la familia de Gabrielle Henry, realizó un comunicado en el que decía que la joven estaba a en la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI), ya que “no está tan bien como habríamos esperado”.

¿Qué heridas sufrió Miss Jamaica?

La información manifestó que Miss Jamaica 2025 sí resultó con heridas porque sufrió “laceraciones en su barbilla y pie”. Ante esto, la política expresó que espera que la joven se recupere totalmente pronto.

“La ministra Grange compartió que la familia dijo que entendía que no hubo ningún error en la ejecución de la caminata de Gabrielle antes de que cayera, sufriendo laceraciones en su barbilla y pie. Fue ingresada al hospital donde permanece en cuidados intensivos”.

Cuando decimos laceraciones, estamos haciendo referencia a una herida en la piel. Un corte se considera típicamente una herida causada por un objeto afilado. Las laceraciones tienden a ser causadas por un traumatismo cerrado.

Además este tipo de heridas pueden ser leves pero también hay algunas que se consideran grandes o profundas que son más graves.

