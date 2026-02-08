Horóscopo de HOY domingo 8 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del domingo 8 de febrero en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 8 de febrero de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de febrero de 2026
Hoy, domingo 8 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la energía del día te impulsa a bajar el ritmo y a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Es un buen momento para escuchar tu intuición y evitar reacciones impulsivas.
- Tauro: el clima astral favorece la necesidad de estabilidad emocional y de conexión con lo que te brinda seguridad. Es un día propicio para fortalecer vínculos desde el diálogo sincero.
- Géminis: la jornada activa tu mente y te invita a reorganizar ideas que venían dispersas. Es recomendable priorizar tareas pendientes y no saturarte de estímulos.
- Cáncer: la energía disponible potencia tu sensibilidad y tu deseo de contención afectiva. Es un buen momento para cuidar tu mundo emocional y expresar lo que sientes.
- Leo: el movimiento astral te invita a observar tus actitudes frente a los demás y a practicar la empatía. Es un día ideal para suavizar tensiones y buscar acuerdos.
- Virgo: la jornada favorece el orden interno. Es recomendable tomarte tiempo para evaluar tus prioridades.
- Libra: la energía del día impulsa procesos de equilibrio en relaciones y decisiones personales. Es un buen momento para soltar expectativas poco realistas.
- Escorpio: el clima astral te conecta con una profunda introspección y con deseos de transformación. Es un día ideal para cerrar ciclos emocionales.
- Sagitario: la energía disponible invita a frenar el impulso de avanzar sin pausa y a reflexionar sobre el rumbo que estás tomando. Es un buen momento para replantearte metas.
- Capricornio: la jornada favorece la revisión de responsabilidades y compromisos. Es recomendable encontrar espacios de descanso mental.
- Acuario: el movimiento astral activa cambios en tu manera de pensar y de comunicarte. Es un día propicio para abrirte a nuevas perspectivas.
- Piscis: la energía del día potencia tu intuición y sensibilidad espiritual. Es un buen momento para conectar con actividades creativas o meditativas.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo