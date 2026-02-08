Horóscopo de HOY domingo 8 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 8 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de febrero de 2026

Hoy, domingo 8 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a bajar el ritmo y a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Es un buen momento para escuchar tu intuición y evitar reacciones impulsivas.

: la energía del día te impulsa a bajar el ritmo y a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Es un buen momento para escuchar tu intuición y evitar reacciones impulsivas. Tauro : el clima astral favorece la necesidad de estabilidad emocional y de conexión con lo que te brinda seguridad. Es un día propicio para fortalecer vínculos desde el diálogo sincero.

: el clima astral favorece la necesidad de estabilidad emocional y de conexión con lo que te brinda seguridad. Es un día propicio para fortalecer vínculos desde el diálogo sincero. Géminis : la jornada activa tu mente y te invita a reorganizar ideas que venían dispersas. Es recomendable priorizar tareas pendientes y no saturarte de estímulos.

: la jornada activa tu mente y te invita a reorganizar ideas que venían dispersas. Es recomendable priorizar tareas pendientes y no saturarte de estímulos. Cáncer : la energía disponible potencia tu sensibilidad y tu deseo de contención afectiva. Es un buen momento para cuidar tu mundo emocional y expresar lo que sientes.

: la energía disponible potencia tu sensibilidad y tu deseo de contención afectiva. Es un buen momento para cuidar tu mundo emocional y expresar lo que sientes. Leo : el movimiento astral te invita a observar tus actitudes frente a los demás y a practicar la empatía. Es un día ideal para suavizar tensiones y buscar acuerdos.

: el movimiento astral te invita a observar tus actitudes frente a los demás y a practicar la empatía. Es un día ideal para suavizar tensiones y buscar acuerdos. Virgo : la jornada favorece el orden interno. Es recomendable tomarte tiempo para evaluar tus prioridades.

: la jornada favorece el orden interno. Es recomendable tomarte tiempo para evaluar tus prioridades. Libra : la energía del día impulsa procesos de equilibrio en relaciones y decisiones personales. Es un buen momento para soltar expectativas poco realistas.

: la energía del día impulsa procesos de equilibrio en relaciones y decisiones personales. Es un buen momento para soltar expectativas poco realistas. Escorpio : el clima astral te conecta con una profunda introspección y con deseos de transformación. Es un día ideal para cerrar ciclos emocionales.

: el clima astral te conecta con una profunda introspección y con deseos de transformación. Es un día ideal para cerrar ciclos emocionales. Sagitario : la energía disponible invita a frenar el impulso de avanzar sin pausa y a reflexionar sobre el rumbo que estás tomando. Es un buen momento para replantearte metas.

: la energía disponible invita a frenar el impulso de avanzar sin pausa y a reflexionar sobre el rumbo que estás tomando. Es un buen momento para replantearte metas. Capricornio : la jornada favorece la revisión de responsabilidades y compromisos. Es recomendable encontrar espacios de descanso mental.

: la jornada favorece la revisión de responsabilidades y compromisos. Es recomendable encontrar espacios de descanso mental. Acuario : el movimiento astral activa cambios en tu manera de pensar y de comunicarte. Es un día propicio para abrirte a nuevas perspectivas.

: el movimiento astral activa cambios en tu manera de pensar y de comunicarte. Es un día propicio para abrirte a nuevas perspectivas. Piscis: la energía del día potencia tu intuición y sensibilidad espiritual. Es un buen momento para conectar con actividades creativas o meditativas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

