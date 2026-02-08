Dónde poner la albahaca para atraer dinero y energía de abundancia, según el Feng Shui

La albahaca no solo es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, sino también una de las plantas más valoradas dentro de las prácticas energéticas orientales. Según el Feng Shui , su presencia en el hogar se asocia con la abundancia, la prosperidad, la protección y el dinero.

En febrero de 2026, un mes marcado por movimientos energéticos ligados al inicio del ciclo anual según el calendario chino, la albahaca se posiciona como una aliada natural para activar la energía de la abundancia. Según la consultora en Feng Shui y bioarquitectura Laura Maldonado, las plantas vivas funcionan como catalizadores de energía vital o Chi y este ejemplar es uno de los más potentes para activar la prosperidad.

¿Cuál es el significado energético de la albahaca según el Feng Shui?

Dentro del Feng Shui, la albahaca es considerada una planta de alta vibración energética. Su aroma fresco y su color verde intenso se vinculan con el crecimiento, expansión y nuevos comienzos. Según la experta Lillian Too, autora de Feng Shui Made Easy, las plantas aromáticas ayudan a desbloquear energías estancadas en el hogar.

Además, el ejemplar se asocia con la limpieza energética y la protección espiritual. En muchas culturas orientales y mediterráneas se utiliza como planta "guardiana", capaz de absorber vibraciones negativas y favorecer estados emocionales de calma y claridad mental.

Feng Shui: ¿Dónde colocar la albahaca para atraer dinero y abundancia?

Para atraer dinero según el Feng Shui, la ubicación es tan importante como la planta en sí. La albahaca debe colocarse preferentemente en el área sureste del hogar, conocida como el "sector de la riqueza" dentro del mapa Bagua. Este espacio está relacionado con la prosperidad material y los proyectos personales.

Otra ubicación recomendada es la cocina, ya que simboliza la nutrición, la prosperidad y los recursos. Tener albahaca fresca en dicha parte del hogar activa la energía de la abundancia cotidiana y refuerza la sensación de que nunca falta nada.

También puede colocarse cerca de la entrada principal de la vivienda, siempre que reciba buena luz natural, ya que funciona como un “imán” de oportunidades. Eso sí, la planta debe estar sana, verde y bien cuidada. En Feng Shui, la abundancia comienza por lo que se ve y se cuida.