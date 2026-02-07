¡Adiós San Valentín! 5 planes aesthetic para celebrar el Galentine’s Day 2026 con tus amigas

El Galentine’s Day es la alternativa perfecta para San Valentín . Conforme el tiempo pasa, cada vez son más las personas que prefieren reunirse para celebrar la amistad y el cariño entre amigos, especialmente, las mujeres. Y qué mejor manera de hacerlo que con el Galentine’s Day, el día que reconoce y celebra la amistad entre mujeres. Por ello, te compartimos 5 planes aesthetic para celebrar este día.

¿Qué es el Galentine’s Day? Así surgió la alternativa de San Valentín para celebrar entre amigas

El Galentine’s Day surgió como una celebración ficticia en la sitcom Parks and Recreation. Esta alternativa de San Valentín nació precisamente en un episodio titulado Galentine’s Day, en el que la protagonista Leslie Knope (Amy Poehler) invita a sus amigas a desayunar mientras reconoce su amistad con un obsequio personalizado. Según se explica en el capítulo, se trata de un día especial en el que “las chicas celebran a las chicas”. Por ello el nombre de “Galentine’s Day”. En español, Gal significa Chicas, mientras que Day, Día.

¿Cuándo es el Galentine’s Day 2026?

Si bien el origen de la celebración surgió en una serie de televisión. Hoy en día, millones de mujeres alrededor del mundo celebran el Galentine’s Day. Mientras los enamorados se reúnen el 14 de febrero en el Día de San Valentín; la amistad femenina se reconoce un día antes: el 13 de febrero. Esta fecha fue establecida como resultado del vacío que suele causar el día de los enamorados.

¡Adiós San Valentín! 5 planes aesthetic para celebrar el Galentine’s Day con tus amigas

Si este año deseas unirte a la celebración del Galentine’s Day, aquí te dejamos 5 planes IMPERDIBLES y aesthetic con los que puedes celebrar la amistad con tus mejores amigas:



Picnic / Brunch: Un desayuno aesthetic siempre será la opción ideal para celebrar el Galentine’s Day, ya sea en un restaurante con un buen brunch o rodeadas de naturaleza con un bello picnic

Un desayuno aesthetic siempre será la opción ideal para celebrar el Galentine’s Day, ya sea en un restaurante con un buen brunch o rodeadas de naturaleza con un bello picnic Pintar cerámica: A medida que el Galentine’s Day va ganando popularidad, cada vez son más los negocios que ofrecen paquetes para celebrarlos. Sumérgete en internet y seguro encuentras algún plan que involucre pintar cerámica. Ya sea floreros, tazas, o más… ¡El chiste es hacerlo con amigas!

A medida que el Galentine’s Day va ganando popularidad, cada vez son más los negocios que ofrecen paquetes para celebrarlos. Sumérgete en internet y seguro encuentras algún plan que involucre pintar cerámica. Ya sea floreros, tazas, o más… ¡El chiste es hacerlo con amigas! Recolectar flores: Reúnete con tus amigas y recolecten las flores que más les gusten. Intercambien y hagan su propio ramo. Sin duda, un plan 100% aesthetic.

Reúnete con tus amigas y recolecten las flores que más les gusten. Intercambien y hagan su propio ramo. Sin duda, un plan 100% aesthetic. Pintar en lienzo: Al igual que con la cerámica, diversos restaurantes en la Ciudad de México ofrecen experiencias con pintura en lienzo. Ideal si quieres disfrutar de una buena comida y una actividad recreativa con amigas.

Al igual que con la cerámica, diversos restaurantes en la Ciudad de México ofrecen experiencias con pintura en lienzo. Ideal si quieres disfrutar de una buena comida y una actividad recreativa con amigas. Hacer una totebag: Pintar totebags también se ha convertido en una de las actividades favoritas de las girls. Ya sea que busques algún negocio o restaurante que ofrezca esta experiencia o compres tus pinturas y bolsas en blanco y hagas esta actividad con tus chicas, en tu lugar favorito.

Tienes la inspiración que necesitabas, ahora, ¡sal y celebra el Galentine’s Day!