Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 8 de febrero; esto se viene en el dinero, salud y amor para cada signo

Estamos a escasas semanas de que termine la temporada de acuario. Mientras tanto, seguimos en el mes de los cambios profundos. Este es el momento ideal para apostar por la innovación e independencia, por lo que no te extrañes si enfrentas el final de alguna etapa o ciclo importante. Descubre qué mensaje tienen los astros para ti con el horóscopo de Nana Calistar , quien llega con toda una serie de predicciones para hoy, domingo 8 de febrero. ¿Será salud, dinero o amor? Aquí te contamos…

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 8 de febrero?

Deja de dudar de ti. Este domingo te viene a recordar que las oportunidades no esperan, así que deja el miedo detrás. Enfócate en tus metas y dedícate a lo tuyo. Deja de cargar problemas que no te pertenecen. Recuerda que, para que tus proyectos y metas s e cumplan, debe haber disciplina. Deshazte de la flojera y el desánimo. Es posible que se te cancele un plan de último momento. No te aferres a él. En los próximos días, andarás sensible. No te tomes las cosas tan personales. También se presentarán mejoras en tu economía.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 8 de febrero?

Se marca una separación en temas de amor. Si bien será doloroso, se trata de una liberación. En estos días te llegarán ideas para hacer planes a futuro. También se marca un posible viaje. Trata de que sea con personas que te sumen. Cuida más tu salud, especialmente lo que comes, que podrías terminar con enfermedades estomacales. En estos días te sentirás un poco perdido. Ponte metas pequeñas y rodéate de gente buena para sentirte mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 8 de febrero?

Un amor del pasado podría regresar. Será necesario para cerrar el ciclo con madurez. Si estás soltero, disfruta tu libertad. Presta atención a tus sueños, que te están mostrando señales claras. Activa tu intuición y enfócate en cumplir tus propios sueños y metas. Se vienen días buenos para ti, con cambios y lecciones. Mantén tus planes en privado, que puede haber envidias presentes y lo más importante, aprende a poner límites.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 8 de febrero?

Deja de correr y disfruta la vida. Te estás perdiendo de momentos importantes por andar a las prisas. Disfruta lo que tienes enfrente y no vivas en modo automático. Ten más cuidado con tus palabras, que podrías lastimar a quien no lo merece, y también deja de poner a la gente en un pedestal. En el amor, se marcan días intensos. Disfrútalos, solo no te olvides de pensar con la cabeza y no con el corazón. Cuidado con las falsas amistades y esos ciclos viciosos que no te dejan avanzar. Tienes la capacidad de lograr lo que te propongas, pero todo depende de ti.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 8 de febrero?

Cuídate de las malas energías y chismes que vienen a desestabilizar tu vida, que la envidia podría estar rondándote. En el amor, deja de dar segundas oportunidades a quien te falló. Disfruta y sé feliz, que la vida es demasiado corta como para que te estés lamentando. No cargues con cosas que no te corresponden y deja de aguantar situaciones que te hacen sentir incómodo sólo por quedar bien. Es necesario que cambies tu rutina, hábitos y la forma en la que te tratas y ves la vida. En lo económico, se marcan buenas oportunidades.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 8 de febrero?

La vida te dará una sacudida. Disfruta lo que tienes. En el amor, no confundas la emoción del momento con algo serio. Si tienes pareja, es momento de hablar claro. No cuentes tus planes a cualquiera, que la envidia luego viene disfrazada de amistad. Se marcan cambios buenos en lo económico y laboral. Tus sueños y metas comienzan a materializarse y te sentirás más motivado.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 8 de febrero?

Se viene una sorpresa en el amor. Si tienes pareja, se marca un fortalecimiento en la relación. Si estás soltero, se visualiza la llegada de alguien especial. En cuanto a tu forma de ser, se marca un período de madurez. Aprendes a poner límites y elegir mejor. Es el momento ideal para que eches a andar algún negocio. No dejes que se te vaya el tren soñando, actúa. Es probable que también empieces a organizar un viaje. Se marcan buenos movimientos en tu economía. Las cosas son buenas para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 8 de febrero?

Deja de pensar en personas que no aportan nada a tu vida. No les regales tu tiempo ni tu energía. Se marcan segundas oportunidades en el amor, pero deberás ser más consciente con tu carácter. Ya no seas tan duro contigo mismo. Es probable que algún familiar se enferme, pero descuida, todo saldrá bien. También se marca un viaje exprés e inesperado, te caerá bien. Es momento de cerrar ciclos pendientes y dejar atrás lo que ya no sirve. Se vienen sorpresas, pero tómalas con calma.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 8 de febrero?

Andarás nostálgico. Recuerda, cada persona cumple su ciclo. Aprende a desprenderte de lo que ya fue. Se marcan sorpresas y lecciones de vida. Enfócate en el presente, que las cosas buenas vienen a tocar a tu puerta. Todo llega a su debido tiempo, sé paciente y sigue trabajando. Eso sí, ya es momento de que aprendas a poner límites y comiences a decir “No”. Deja de cargar con responsabilidades ajenas. Selecciona mejor tu amistades y cuida mejor tu alimentación y tu estilo de vida.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 8 de febrero?

Cuida más a quién cuentas tus planes, secretos y movimientos, que podría estar escuchando gente que no tiene buenas intenciones. Sé constante con tus metas, no trates de correr antes de caminar. En el amor, se marcan encuentros fugaces. También se marca la llegada de alguien especial, siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu corazón un poco. Deja el miedo atrás. En lo laboral, se marcan cambios positivos y estabilidad económica.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 8 de febrero?

No esperes mucho de quien ofrece poco. No todos tienen tu mismo corazón. Estos días andarás con buena suerte. Tus números son 12, 45 y 10. Se marcan cierres de ciclos que deben ser celebrados. Adiós a amistades tóxicas, amores que drenan e historias del pasado. Este mes te reinventas. Recuerda, naciste para ser auténtico. Estás por entrar a una etapa positiva, pero antes, deberás soltar todo eso que no te suma. También se marcan movimientos positivos en lo económico.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 8 de febrero?

Cuida mejor tu energía y tu salud. Deja de invertir tu dinero en cosas que no te dejan nada, administra mejor tus finanzas. Suelta todo eso que te hace mal. No tengas miedo en pedir ayuda, si lo necesitas. En el amor, si tienes pareja, se marca una etapa de madurez. Cree más en ti y no dejes que nadie se interponga en tus planes. Aléjate de la envidia y la mala vibra. Se vienen cambios laborales que te beneficiarán en lo económico.

¿A qué signo del zodiaco perteneces? Estos son los 12 signos zodiacales, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco se conforma por 12 signos. Cada uno está asociado a uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire o agua. Saber cuál es tu signo zodiacal puede ayudarte a reconocer ciertos rasgos de carácter, según la astrología. Tanto tu signo como elemento están determinados por el día en que naciste. A continuación, te compartimos cuáles son los 12 signos del zodiaco y su respectivo elemento, según tu fecha de nacimiento:

