El lugar exacto de tu cocina donde un frasco de lentejas activa la riqueza en febrero de 2026

Según el Feng Shui, cada objeto y alimento que se coloca dentro del hogar tiene una carga simbólica y energética capaz de influir en distintos aspectos de la vida cotidiana. Así es como la cocina y las lentejas son consideradas espacios y elementos poderosos, ya que representan la nutrición, la prosperidad y la forma en que fluye la abundancia dentro del hogar.

De esta manera, ciertos alimentos son utilizados como activadores energéticos. Las lentejas son un caso particular. Ocupan un lugar especial por su vínculo ancestral con la prosperidad, la fertilidad y el crecimiento económico. Según especialistas en Feng Shui , tener un frasco de esta legumbre en un punto estratégico de la cocina puede funcionar como un imán simbólico para atraer dinero y estabilidad financiera.

¿Dónde colocar un frasco de lentejas para atraer riqueza y abundancia en febrero de 2026?

La experta en Feng Shui Marie Diamond, asesora de celebridades y autora de Your Home Is a Vision Board, señala que los alimentos que representan abundancia deben colocarse en zonas visibles y relacionadas con la energía del dinero, nunca escondidos o desordenados. El lugar ideal para colocar un frasco de lentejas es el sector sureste de la cocina.

En el mapa Bagua, este sector del hogar corresponde al área de la riqueza y la prosperidad. Es es el punto energético vinculado al flujo económico, las oportunidades laborales y la expansión financiera.

Para potenciar su efecto, los especialistas recomiendan:



Usar un frasco de vidrio transparente para que las lentejas queden visibles.

Mantenerlo siempre limpio, lleno y con tapa.

Colocarlo en una repisa o mesada del sector sureste.

Acompañarlo con una cinta verde o dorada (colores asociados al dinero y la prosperidad)

Desde el portal The Spruce – Feng Shui, explican que los objetos que simbolizan abundancia deben estar en buen estado, ya que la energía del deterioro bloquea la llegada de nuevas oportunidades.

#Abundancia #Rituales #EnergíaPositiva #ViveBonito ♬ Reflection on Peace - Adauto Assis @yudi40147 “Si tienes lentejas en casa, NO ignores esto” ¿Sabías que un simple vaso con lentejas en tu ventana puede atraer abundancia y buena energía? 🌟 Este pequeño gesto simboliza abrir tu hogar a la prosperidad y mejorar la vibración de tu espacio. ¡Hazlo con intención y observa el cambio! 💛 💬 LLAMADA A LA ACCIÓN: Dale like 👍, guarda este video y comparte con alguien que necesite un poco de buena energía hoy ✨ #lentejas

¿Cuál es el significado energético de las lentejas en el Feng Shui?

Las lentejas son consideradas un alimento de prosperidad en múltiples culturas. En Feng Shui, su forma redondeada y su capacidad de multiplicarse al cocinarse las convierten en un símbolo directo de abundancia, crecimiento y expansión.

La consultora internacional en Feng Shui Lillian Too, autora del libro The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, explica que los granos y legumbres representan riqueza en estado potencial, ya que simbolizan semillas de prosperidad listas para germinar. Además los alimentos secos almacenados, como arroz, porotos o lentejas, refuerzan la sensación de seguridad material dentro del hogar.