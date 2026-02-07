7 ideas de uñas para enfermeras; son discretas, cortas y combinan perfecto con cualquier uniforme

Si eres enfermera y quieres lucir un diseño de uñas natural , elegante, pero al mismo tiempo discreto sin duda estos modelos son perfectos para ti. Es importante aclarar que lo ideal es que utilices cada diseño en gelish ya que usarás el tamaño natural de tus uñas; esto para evitar que sean largas y puedan ser adecuadas para tu trabajo.

1.- Uñas doradas con blanco: Este diseño consiste en mezclar el color dorado con el blanco. Puedes agregar algunos detalles como líneas o figuras; experimenta y usa toda tu creatividad para. Dependerá de ti que uñas son blancas y cuales doradas. Este diseño luce muy hermoso y es discreto.

Uñas doradas con blanco|Crédito: Pinterest

2.- Uñas nude con brillos: Esta idea es perfecta si buscas añadir brillo. El diseño consiste en mantener todas las uñas en color nude y agregar brillo a dos. Puedes elegir incluso una técnica como “efecto azúcar” para el brillo. Al ser nude combinarán con cualquier color de uniforme que lleves puesto.

Uñas nude con brillos|Crédito: Pinterest

3.- Uñas blancas con toques dorados: Esta idea consiste en mantener las uñas en un color blanco y agregar detalles dorados como puntos o líneas; añadir solo en un par hará que el diseño luzca mucho más. Juega con tu creatividad para agregar los elementos que más te gusten.

Uñas blancas con detalles dorados|Crédito: Pinterest

4.- Uñas francesas: El diseño francés nunca pasa de moda por lo que usarlo es una gran idea. Sin embargo, puedes agregar elementos distintos como pequeños corazones blancos para que el diseño sobresalga y se vea más original.

uñas francesas|Crédito: Pinterest

5.- Uñas blancas con figuras: Esta idea consiste en mezclar uñas en tono blanco con otras en un tono natural y solo un par de figuras blancas dibujadas (pueden ser líneas, corazones o estrellas). Este diseño es muy lindo y luce natural además de que es muy combinable.

Uñas blancas con figuras|Crédito: Pinterest

6.- Uñas blancas con tonos dorados: Esta idea consiste en usar un tono blanco (muy claro) para que las uñas luzcan naturales y colocar puntos dorados sobre cada una. Este diseño luce elegante y sofisticado; sin duda lucirás unas manos hermosas.

Uñas blancas con toques dorados|Crédito: Pinterest

7.- Uñas con corazones dorados: Esta idea consiste en mantener las uñas en el tono natural, pero agregar pequeños puntos blancos y un corazón dorado en cada uña. Este modelo luce muy femenino y elegante además de que combinará perfecto con cualquier uniforme que utilices.