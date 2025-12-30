Este fue el mensaje que publicó Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, antes de morir

Lamentablemente el mundo conoció la triste noticia de que el 29 de diciembre murió Juan Pedro Franco, el mexicano que en el año 2017 fue nombrado como el hombre más obeso del mundo.

Laura Flores defiende con todo a Alicia Villarreal por sostener una relación con un hombre mucho más joven que ella

El hombre falleció a sus 41 años en el estado de Aguascalientes , tras unas complicaciones que derivaron de una infección renal, de acuerdo a lo que manifestó su médico en un comunicado.

Franco obtuvo fama internacional luego de que su caso apareciera en medios y documentales que daban a conocer su lucha contra la obesidad extrema. En un momento llegó a pesar 600 kilos y estaba imposibilitado de moverse.

¿Cuál fue el último mensaje antes de morir?

El doctor José Antonio Castañeda, fue el especialista que lo acompañó durante el proceso bariátrico y confirmó su fallecimiento. El mensaje que dio el médico fue el siguiente;

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, explicó.

Además, el doctor manifestó que Juan Pedro no era solo “el hombre más obeso del mundo”, sino un paciente que se enfrentó a un tratamiento médico complejo y a un duro camino personal para recuperar calidad de vida.

"Obeso"



Porque falleció en México Juan Pedro Franco, el ex hombre más obeso del mundo pic.twitter.com/dS5lUUsixw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 30, 2025

Franco fue Récord Guinness

En el año 2017, a los 32 años, Juan Pedro Franco, fuere conocido en el Récord Guiness debido a que fue considerado el hombre más obeso del mundo. Por ese entonces es que pesaba cerca de 595 kilos y fue entonces cuando comenzó un tratamiento integral con el doctor Castañeda.

De esta manera es que implementó la dieta estilo mediterráneo y diseñó un plan de cirugías bariátricas que incluyó una manga gástrica y posteriormente un bypass gástrico. Es por esto que el hombre logró reducir alrededor del 49% de su peso inicial por lo que pudo mejorar su movilidad.