Regla de 3 se cumple tras la muerte de estos famosos

En las primeras semanas del mes diciembre la comedia se ha vestido de luto debido a que murieron tres grandes referentes que marcaron a muchas generaciones en México. Como era de esperarse se cumplió la regla de 3 que es tan famosa.

Del 2 de diciembre al 8 de diciembre, fue el tiempo en el que fallecieron los tres comediantes mexicanos. Sus muertes han dejado conmocionado a todos sus seguidores.

¿Quiénes son los comediantes mexicanos fallecidos?

Fernando Meza

El fallecimiento de Fernando Meza ocurrió el pasado martes 2 de diciembre. El actor de doblaje obtuvo gran reconocimiento debido al trabajo que realizó en Huevocartoon, donde también fue uno de sus fundadores.

Durante su carrera en Huevocartoon, Fernando Meza dio su voz para los personajes de "Huevos rancheros", "Huevos poetas", "Tlacua" y "Lagartijo". Además, colaboró en las películas "Una película de huevos", "Otra película de huevos y un pollo" y "Un gallo con muchos huevos".

Eduardo Manzano

El mundo del entretenimiento volvió a recibir un golpe cuando murió Lalo Manzano el 5 de diciembre. El querido “Polivoz” murió a los 87 años después de haber sufrido un infarto.

Eduardo Manzano se destacó por su comedia y sus imitaciones. Su partida ha dejado un inmenso dolor.

El Cometa Show

El último de los fallecidos fue el comediante Jesús Alberto González Galván, mejor conocido por su personaje como "El Cometa Show". El humorista perdió la vida a los 40años de edad.

Mike Salazar compartió un desgarrador mensaje con el que despidió a su amigo “El Cometa Show", uno de los comediantes más queridos y famosos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No han trascendido las causas de la muerte.

Sin dudas los seguidores han puesto en jaque que se ha cumplido nuevamente la regla de 3 que tan tristemente se cumple. La misma manifiesta que cuando un artista muere, se producirán dos fallecimientos más en el ámbito.