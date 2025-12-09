Un año con muchas pérdidas: Estos son los famosos que murieron este 2025

Este 2025 ha sido un año de mucho dolor pero con el dolor también viene el crecimiento, donde nos despedimos de celebridades que dejarán un hueco enorme dentro del entretenimiento mexicano.

Desde Daniel Bisogno , Paquita la del Barrio y más figuras icónicas del entretenimiento que han hecho historia en México, nos han dejado algunos legados que nunca se borrarán de nuestros corazones y memorias.

¿Qué famosos murieron este 2025?