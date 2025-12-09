Un año con muchas pérdidas: Estos son los famosos que murieron este 2025
Este 2025 fue un año marcado por las partidas de celebridades que nos dejaron un gran vació dentro del entretenimiento y nuestros corazones.
Este 2025 ha sido un año de mucho dolor pero con el dolor también viene el crecimiento, donde nos despedimos de celebridades que dejarán un hueco enorme dentro del entretenimiento mexicano.
Desde Daniel Bisogno , Paquita la del Barrio y más figuras icónicas del entretenimiento que han hecho historia en México, nos han dejado algunos legados que nunca se borrarán de nuestros corazones y memorias.
¿Qué famosos murieron este 2025?
- Leo Dan: Una de las voces más enigmáticas del siglo pasado y quien nos dejó grandes canciones románticas partió dejando un gran legado dentro de la música.
- Emilio Echevarría: El actor mexicano ganó gran reconocimiento por su papel como 'El Chivo' en la película 'Amores perros', siendo este uno de sus mejores trabajos.
- Amparo Garrido: Fue una actriz pionera en el mundo del doblaje, es muy recordada por haber dado vida en nuestro idioma a Blanca Nieves.
- Angelica Infante: Nieta del legendario Pedro Infante, Angélica se hizo de una carrera dentro del mundo del rock.
- Paquita la del Barrio: Quien fuera uno de los más grandes íconos de la música ranchera y popular mexicana, dejó un gran legado dentro de la cultura mexicana.
- Yolanda Montes “Tongolele”: Bailarina, vedette icónica del cine y el cabaret en la época dorada del entretenimiento mexicano dejó una gran huella con su estilo y personalidad.
- Norma Mora: Fue una de las actrices más destacadas de la Época de Cine de Oro Mexicano, trabajando junto a figuras como Tin Tan o El Santo.
- Daniel Bisogno: Este conductor y actor fue uno de los más destacados dentro del ámbito del entretenimiento y farándula donde desde 1997 fue parte importante del programa “Ventaneando”, marcando un antes y después en la televisión mexicana.
Descanse En Paz, hasta siempre Daniel Bisogno
- Alma Rosa Aguirre: Esta primera actriz falleció a los 95 años de edad dejando una gran carrera, sobre todo en su paso por la Época de Oro del cine en México.
- Flor Procuna: El 02 de marzo se dio a conocer públicamente sobre el fallecimiento de la actriz que alcanzó la fama gracias a sus interpretaciones de los años 70’s.
- Arsenio Campos: Este actor tuvo una amplia carrera dentro de las telenovelas de los años 70’s, aunque en los últimos años su actividad fue a menos.
- Xava Drago: El vocalista de la banda de rock ‘Coda’ dejó un gran legado dentro de la música mexicana con su voz y sus letras que marcaron una época.
- Lourdes Ambriz: Esta cantante mexicana destacó dentro del mundo de la ópera y el doblaje, participando en grandes películas de Disney.
- Eduardo Manzano: Uno de los actores más enigmáticos de todo el entretenimiento en México alcanzó la fama con “Los Polivoces”.