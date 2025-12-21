Eugenio Derbez responde a las fuertes críticas sobre la muerte de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez

Eugenio Derbez es un actor que en los últimos días se ha encontrado envuelto en fuertes críticas, todo debido a la reacción que tuvo al enterarse de la muerte de Gabriela Michel, la actriz que también fue la mamá de Aislinn Derbez.

Después de varias semanas de silencio, el comediante decidió hablar al respecto, dejando en claro su postura ante los comentarios que ha recibido. Descubre qué fue lo que comentó el artista sobre los hechos.

¿Qué comentó Eugenio Derbez al respecto?

En un video publicado por “El Gordo y La Flaca”, vemos que Eugenio Derbez fue abordado por varios medios de comunicación para consultarle varios temas de su vida personal. Ante el momento, el actor decidió responder a las fuertes críticas.

Explica que se enteró de la muerte de Gabriela Michel cuando se encontraba en plena alfombra roja de los Emmy Awards y que él ya no tenía ninguna relación con la mamá de Aislinn Derbez. Además de tachar como absurda la actitud de la gente, ya que todos quieren que públicamente te pronuncies.

Aun así, declaró que al conocer la lamentable noticia le habló inmediatamente a su hija para demostrarle todo su apoyo. Incluso detalló que Aislinn se encuentra bien después de salir de una cirugía, pero que el fallecimiento de su madre le pegó muy duro.

¿Qué comentó Victoria Ruffo?

Entre risas, un periodista le comentó a Eugenio Derbez que, ante las fuertes críticas, Victoria Ruffo decidió defenderlo. En el portal De Primera Mano hace unos días subió un video, donde la reconocida actriz por un lado se solidarizó con la hija del comediante, resaltando que es muy difícil sobrellevar la muerte de una madre.

Por otro lado, Victoria resalta que la actitud del público fue muy exagerada, ya que la muerte de Gabriela Michel fue una noticia que tomó a todos desprevenidos, ya que la mamá de Aislinn Derbez aún era muy joven, dejando en claro su postura ante los señalamientos que recibió el comediante sobre su reacción.