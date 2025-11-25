Familia Derbez lanza mensaje ante la muerte de Gabriela Michel

En las últimas horas trascendió el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y ex pareja del actor Eugenio Derbez. Según trascendió, la actriz de doblaje sufrió un accidente doméstico en su casa ubicada en la Ciudad de México.

Tras conocerse la triste noticia, todas las miradas apuntaron a Eugenio Derbez y su hija Aislinn Derbez con el fin de captar sus sentimientos en este momento.

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez?

Luego de difundida la noticia de la muerte de Gabriela Michel, Eugenio Derbez recibió críticas tras mostrarse sonriente en la 53° edición de los Premios Emmy Internacionales, celebrados en Nueva York.

En Internet, muchos criticaron el silencio y la “falta de empatía y respeto” del actor por el momento que estaba viviendo su hija tras el fallecimiento de su madre, Gabriela Michel.

Los internautas consideraron que Eugenio Derbez no debió tener un “comportamiento festivo” y resaltaron que su actitud fue inapropiada. Es que mientras Aislinn Derbez confirmaba en sus redes sociales la muerte de su madre, su padre compartía las fotos de su presencia junto a colegas en la gala de premiación de los Emmy Internacionales.

¿Cómo fue la relación de Eugenio Derbez y Gabriela Michel?

Si bien Eugenio Derbez y Gabriela Michel se separaron cuando Aislinn Derbez era muy pequeña, ambos intentaron mantener un vínculo cordial por el cuidado y el bienestar de la actriz.

Ambos se conocieron en los años 80. Fue la propia Aislinn Derbez quien contó que se conocieron cuando él daba clases de ballet y tenía tan solo 22 años. Fue Gabriela Michel la que decidió dar el primer paso y así empezó la historia de amor que próspero hasta que fueron padres.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez tuvieron un romance con demasiada intensidad. El amor entre ellos terminó y, tiempo atrás, el actor expresó: “La verdad que me he quejado de que me trató muy mal, pero creo que en realidad, me hizo muy bien, si no hubiera sido por ella no hubiese crecido en el momento que tenía que hacerlo. Ella agarró un escuincle y le dio tres cachetadas y eso me hizo crecer”.