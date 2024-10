Eugenio Derbez reacciona a las declaraciones de José Eduardo Derbez

En todas las familias se cuecen habas, incluso en las del espectáculo, pues últimamente han dado mucho de qué hablar los Aguilar, los Nodal y recientemente los Derbez. Es precisamente de la familia Derbez de la que hablaremos en esta ocasión, pues José Eduardo y Eugenio se han estado aventando una serie de indirectas en los últimos días.

¿Cuáles fueron las indirectas que se enviaron José Eduardo y Eugenio Derbez?

Recientemente Eugenio Derbez hizo unas polémicas declaraciones sobre la crianza de su hijo José Eduardo, asegurando que aprendió a beber y a fumar gracias a los cuidados de Victoria Ruffo; sin embargo, jamás imaginó que su hijo le respondería de forma contundente.

Te puede interesar: FOTOS | Eugenio Derbez confiesa por primera vez que sufre de una adicción

¡Itatí Cantoral nos visita en el foro para platicarnos sobre ‘Cabaret’! [VIDEO] Eugenio Derbez salió en defensa de su comedia y los programas que ha hecho en su trayectoria, asegura que no llaman al bullying.

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su financia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, dijo Eugenio Derbez.

A pesar de que se llevan muy bien, ambos tuvieron una relación complicada durante años. Pero al parecer los problemas entre ambos han vuelto a surgir, pues a José Eduardo Derbez no le parecieron las declaraciones de su padre y así reaccionó.

¿Cómo le respondió José Eduardo y Eugenio Derbez? En una reciente charla con los medios, José Eduardo Derbez expresó su desacuerdo. “A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada”, dijo el hijo de Victoria Ruffo.

Te puede interesar: FOTOS | Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo por las adicciones de su hijo José Eduardo

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez?

El comentario de José Eduardo Derbez no pasó desapercibido para el actor y productor, quien, entre risas nerviosas, aceptó las palabras de su hijo, aunque intentó restarle importancia al asunto. “Bueno, está bien, pero lo demás se lo enseñó la mamá en su casa”, dijo Eugenio Derbez.

¿Qué pasará con la familia Derbez?

Hasta el momento nadie más ha dicho nada, incluso se espera que Victoria Ruffo dé su postura sobre las recientes declaraciones de Eugenio Derbez. Lo cierto es que posiblemente haya algunos desacuerdos entre los integrantes de la Dinastía Derbez.

También te puede interesar: FOTOS | Alessandra Rosaldo revela que Eugenio Derbez no quería casarse