Ex de Ricardo Pérez revela detalles sobre supuesta infidelidad a Susana Zabaleta

La influencer Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, reveló que el comediante sí la buscó, sin embargó aclaró que las intenciones del coconductor de La Cotorrisa nunca estuvieron relacionadas con revivir la llama del amor, incluso, afirmó que tanto la cantante Susana Zabaleta como su pareja estaban al tanto de los mensajes que intercambiaron.

Luego de que la creadora de contenido rechazó conocer a Gabo Ramos, comunicador que reportó la supuesta infidelidad del comediante a la también actriz, Herrera aclaró que ‘en ningún momento’ Pérez le insinuó retomar su relación y acusó al conductor del podcast ‘Cállate los ojos’ de tergiversa la información.

Samii contó que, tras su participación el pasado mes de mayo en el programa antes mencionado, Ricardo la buscó para aclarar los temas que se abordaron en dicha transmisión. “Sí me mandó un mensaje, pero platicar sobre el tema que estaban sacando las personas de contexto y para preguntarme si yo tenía algún problema. Yo tengo el mensaje, creo que es algo de lo que su pareja está enterada y mi pareja también”, mencionó.

“El mensaje claramente hablaba sobre la entrevista que yo a ustedes (colaboradores de Gabo Cuevas) les había dado, de lo cual me arrepiento porque por algo yo nunca había hablado y yo lo hablé con ustedes porque me dieron la confianza y pensé que nunca lo iban a sacar de contexto”.

Ricardo Pérez sí buscó a su ex, pero no para regresar

Sami Herrera aseguró que Ricardo sí la invitó a salir, pero únicamente para platicar de lo que ella habló en el programa que lidera Gabo Ramos, sin embargo, ella se negó. “Me puso ‘si quieres nos tomamos un café para platicar’, a lo que yo le respondí, se los puedo enseñar, ‘¿sabes qué? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar’. Es todo, no hay nada qué modificar ni qué sacar de contexto”, agregó.

Cabe mencionar que, durante las últimas semanas, Ricardo Pérez ha recibido duras críticas debido a cómo ha tratado a la prensa que busca entrevistar a Susana Zabaleta luego de que la cantante tropezó levemente al evitar cuestionamientos.

