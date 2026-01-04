Exparticipante del reality La Isla confirma que su bebé falleció el pasado 25 de diciembre: “Manténgannos en sus oraciones”

Fernanda Moreno , exparticipante del reality La Isla, dió a conocer el fallecimiento de su hijo Atlas, de tan solo dos meses de edad. Aquí te compartimos cómo Fer dió a conocer la noticia.

¿Qué pasó con Atlas, hijo de Fer Moreno, exparticipante de La Isla?

El día de hoy, 3 de enero de 2026, Fer Moreno dió a conocer a través de instagram, que desafortunadamente, su hijo Atlas de tan solo dos meses había fallecido el 25 de diciembre del 2025. En sus historias compartió un mensaje acompañado de la canción Fabricando Fantasías, de Tito Nieves, que tenía el corazón lleno de dolor y gratitud al compartir la noticia. Expresó que a pesar del poco tiempo que Dios se lo prestó, pudo disfrutar cada momento a lado de su hijo. “Se que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, dijo.

Por otro lado, pidió a sus seguidores que respetaran su dolor y el de su pareja pues la partida de su bebé dejó un vacío enorme en su vida, aunque reiteró que ella sabe que su hijo ahora está en un lugar mejor y que en algún momento se volverá a encontrar con él. También dijo que agradecía mucho todo el amor y apoyo que ha recibido. “Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas” escribió Fer. Pidió a sus seguidores estar presente en sus oraciones ya que necesita mucha fuerza para salir adelante.

Además de compartir ese mensaje, publicó un video donde se encontraba en el mar junto a su pareja, en el ambos gritan “Te amo, Atlas” y se dan un abrazo. Ese momento fue muy significativo para la pareja, la cual atraviesa un duelo muy grande por la partida de su bebé.

Historias de Fer Moreno|Crédito: Instagram @fershymp

¿Quién es Fer Moreno?

Fernanda Moreno es una influencer y creadora de contenido con 1.1 millones de seguidores en instagram, ha sobresalido por diversos proyectos. En 2024 se unió a la nueva temporada de uno de los programas de entretenimiento más importantes: La Isla, donde compartió grandes momentos y el público la apoyó mucho.

El 6 de agosto dió a conocer el sexo de su bebé Atlas, evento que se llevó a cabo entre todos sus amigos y familiares. Durante su embarazo compartió muchas fotografías y el 10 de octubre compartió el video del nacimiento de su hijo así como parte del proceso que atravesó. A pesar de la gran pérdida que atraviesa en estos momentos, Fer ha recibido mensajes de apoyo por parte de amigos y seguidores.