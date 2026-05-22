Extrabajadora de Luis Miguel reclama liquidación luego de 25 años: “Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada”

Edith Sánchez , extrabajadora de Luis Miguel reveló que está en busca de una liquidación luego de trabajar más de 25 años para el intérprete del tema “Cuando Calienta el Sol”. La mujer de 69 años hizo fuertes revelaciones en medio de problemas con su salud.

¿Qué exige Edith Sánchez , extrabajadora de Luis Miguel?

De acuerdo con la información difundida, Edith Sánchez fue la asistente personal de Luis Miguel y se dedicó a llevar la logística de los días de “El Sol de México”. La mujer comenzó a trabajar con el cantante cuando ella tenía 31 años, viajó a distintos países y acompaño al cantante en momentos muy importantes en su vida tanto personal como profesional, sin embargo en ningún momento firmó un contrato donde contara con Seguro Social. "Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada, siempre estuve con él y para él" fue parte de las declaraciones que la excolaboradora de Luis Miguel compartió con un medio, incluso mencionó que otras áreas de su vida no se llevaron a cabo debido a su trabajo como casarse o contraer matrimonio. “Él siempre decía que yo era su única familia, que era como su mamá. Estábamos las 24 horas juntos", fueron algunas de las palabras que Sánchez mencionó.

En 2017 la relación laboral entre ambos terminó luego de que Edith acudiera a un hospital para una revisión oncológica en la que desafortunadamente los médicos detectaron cáncer. Ante esta situación la mujer escribió a Luis Miguel con para pedir el pago por su trabajo ya que debía pagar gastos, pero no recibió respuesta sino que por el contrario su actividad laboral con el intérprete de “La chica del bikini azul” terminó por completo sin explicación alguna y tampoco recibió la liquidación correspondiente por los más de 25 años trabajados para el artista. “Yo trabajaba por el cariño, el respeto y la admiración que le tenía a él. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien”, fue parte de lo que la excolaboradora expresó para un medio español.

¿Qué respondió Luis Miguel a su extrabajadora Edith Sánchez?

Hasta el momento ni Luis Miguel ni nadie de su equipo se ha pronunciado ante la situación. Sin embargo, Edith se encuentra en un momento vulnerable ya que padece artrosis, diabetes y ha sobrevivido a dos diagnósticos de cáncer por lo que pide que su trabajo sea remunerado.