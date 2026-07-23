Muere reconocido productor musical que aportó a la música regional mexicana tras ataque armado en Mazatlán; Esto es lo que se sabe

Este jueves 23 de julio la industria del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Darcy Zatarain, músico, guitarrista y productor musical de Sinaloa, tras permanecer hospitalizado por las heridas que sufrió durante un ataque armado en la colonia Valles del Ejido, Mazatlán.

Ante la confirmación de su deceso se ha generado una ola de reacciones por parte de seguidores artistas y colegas, ya que Zatarain era conocido dentro de la industria del regional mexicano. Entre las despedidas más destacadas está la del cantante Roberto Jr, quien expresó públicamente su dolor por el fallecimiento de quien fue parte de su equipo de trabajo: "El bandeño #1 se nos adelantó con la camisa bien tatuada".

¿De qué murió el productor musical Darcy Zatarain?

Darcy Zatarain perdió la vida debido a las lesiones de impacto de un arma de fuego que recibió tras ser agredido en un ataque armado, tras los hechos violentos fue trasladado de emergencia a un hospital para su atención médica.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de su estado de salud. Con su muerte el saldo del atentado aumentó a tres personas, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación de lo ocurrido para esclarecer los hechos.

¿Quién era Darcy Zatarain?

Darcy Zatarain era un músico, guitarrista y productor musical que aportó con sus conocimientos y creatividad en el género del regional mexicano, a lo largo de su trayectoria colaboró con diversos artistas y proyectos musicales, además de formar parte del equipo de Roberto Jr y su Bandeño, dond logró consolidarse gracias a su talento y expericnia en el escenario como en la producción musical.

Tras conocerse su muerte los mensajes de despedida han destacado su calidad humana y las veces que le abrió el camino a nuevas promesas de la música, entre los comentarios destaca el de “compa chuy tv”, quien indicó que Darcy “fue de las pocas personas que me han abierto un poco las puertas en esto de la composición musical, escuchando mis temas y dandome consejos y corrigiendo”.