Guía de todos los participantes de La Velada del Año 2026. ¿Quién es quién?

Es oficial, estamos a tan solo unos días de que se lleve a cabo La Velada del Año VI, un evento que desde 2021 se ha ido realizando en España por el streamer Ibai Llanos, mismo que consiste en una pelea de boxeo amateur entre creadores de contenido así como diversas sorpresas como un números musicales por parte de artistas con impacto global. En esta ocasión te decimos quién es quién para que sepas quienes son los influencers que se enfrentarán en el ring con otra celebridad.

Velada del Año VI: ¿Quiénes son los participantes?

En esta ocasión te damos algunos datos sobre los participantes, quienes son figuras reconocidas dentro del mundo del internet así como de la industria musical.

TheGrefg: Destacado youtuber y streamer español que cuenta con un récord en Twitch con más de 2.4 millones de espectadores.

Destacado youtuber y streamer español que cuenta con un récord en Twitch con más de 2.4 millones de espectadores. IlloJuan: Famoso streamer español quien ha destacado por retransmitir gameplays de videojuegos, reacciones a videos en Twitch y YouTube.

Famoso streamer español quien ha destacado por retransmitir gameplays de videojuegos, reacciones a videos en Twitch y YouTube. YoSoyPlex: Youtuber, streamer e influencer español. Actualmente cuenta con más de 14 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Ha destacado por hacer viajes al rededor del mundo.

Youtuber, streamer e influencer español. Actualmente cuenta con más de 14 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Ha destacado por hacer viajes al rededor del mundo. Fernanfloo: Famoso youtuber que ha destacado en el mundo digital por hacer videos de gameplays y tener un humor muy particular que ha conectado con miles de personas al rededor del mundo.

Famoso youtuber que ha destacado en el mundo digital por hacer videos de gameplays y tener un humor muy particular que ha conectado con miles de personas al rededor del mundo. Marta Díaz: Famosa influencer, modelo y creadora de contenido originaria de Sevilla aunque ha hecho apariciones en los videos de su hermano, el creador de contenido AlphaSniper97.



Famosa influencer, modelo y creadora de contenido originaria de Sevilla aunque ha hecho apariciones en los videos de su hermano, el creador de contenido AlphaSniper97. Tatiana Käer: Es una famosa influencer y tiktoker de 21 años, a su corta edad ya acumula millones de seguidores en redes sociales y ha destacado en el mundo digital por su contenido de humor, grandes tendencias e incluso colaboraciones con otros creadores.

Es una famosa influencer y tiktoker de 21 años, a su corta edad ya acumula millones de seguidores en redes sociales y ha destacado en el mundo digital por su contenido de humor, grandes tendencias e incluso colaboraciones con otros creadores. Samy Rivers: Famosa streamer y youtube mexicana. Es presidenta del equipo Pio FC en la Kings League y su personalidad la ha hecho muy cercana con toda la comunidad que ha creado en redes sociales.



Famosa streamer y youtube mexicana. Es presidenta del equipo Pio FC en la Kings League y su personalidad la ha hecho muy cercana con toda la comunidad que ha creado en redes sociales. RoRo: Es una famosa creadora de contenido española que ha destacado en el mundo digital por hacer videos de cocina y costura. Esta será su segunda aparición en el ring de La Velada del Año.



Es una famosa creadora de contenido española que ha destacado en el mundo digital por hacer videos de cocina y costura. Esta será su segunda aparición en el ring de La Velada del Año. ByViruzz: Famoso creador de contenido español que ha dedicado sus videos a temas de entretenimiento y vlogs. Además destaca por ser exjugador profesional de balonmano.

Famoso creador de contenido español que ha dedicado sus videos a temas de entretenimiento y vlogs. Además destaca por ser exjugador profesional de balonmano. Gero Arias: Destacado creador de contenido argentino con contenido relacionado a temas fitness además de que ha sobresalido por hacer teyos extremos.

Destacado creador de contenido argentino con contenido relacionado a temas fitness además de que ha sobresalido por hacer teyos extremos. Lit Killah: Destacado artista argentino que ha sobresalido por incursionar en el rap y trap así como el género urbano. Ha realizado colaboraciones con artistas como Duki y Bizarrap.

Destacado artista argentino que ha sobresalido por incursionar en el rap y trap así como el género urbano. Ha realizado colaboraciones con artistas como Duki y Bizarrap. Kidd Keo: Destacado artista de trap español que ha destacado en su estilo musical por mezclar idiomas como el inglés y el español además de que ha hecho colaboraciones con artistas como Alemán y C.R.O.

Destacado artista de trap español que ha destacado en su estilo musical por mezclar idiomas como el inglés y el español además de que ha hecho colaboraciones con artistas como Alemán y C.R.O. Alondrissa: Famosa creadora de contenido puertorriqueña de 24 años que ha sobresalido en plataformas como Twitch, YouTube, Kick y TikTok.

Famosa creadora de contenido puertorriqueña de 24 años que ha sobresalido en plataformas como Twitch, YouTube, Kick y TikTok. Angie Velasco: Reconocida creadora de contenido argentina que ha destacado por hacer videos sobre su vida personal como vlogs así como desafíos virales

Reconocida creadora de contenido argentina que ha destacado por hacer videos sobre su vida personal como vlogs así como desafíos virales Clersss: Influencer y creadora de contenido que ha enfocado sus videos en comedia sobre situaciones de la vida cotidiana además de que también se ha enfocado en temas de estilo de vida.

Influencer y creadora de contenido que ha enfocado sus videos en comedia sobre situaciones de la vida cotidiana además de que también se ha enfocado en temas de estilo de vida. Natalia MX: Famosa streamer mexicana que ha sobresalido no solo en el mundo digital sino que actualmente es presidenta del equipo Club de Cuervos en la Queens League Américas.

Famosa streamer mexicana que ha sobresalido no solo en el mundo digital sino que actualmente es presidenta del equipo Club de Cuervos en la Queens League Américas. Edu Aguirre: Es un reconocido periodista enfocado en el deporte. Ha sobresalido no solo por ser un comunicador con gran experiencia sino por tener una relación de amistad con Cristiano Ronaldo.

Es un reconocido periodista enfocado en el deporte. Ha sobresalido no solo por ser un comunicador con gran experiencia sino por tener una relación de amistad con Cristiano Ronaldo. Gastón Edul: Es uno de los periodistas deportivos más destacados en Argentina, famoso por cubrir diversos eventos relacionados a esta selección así como por su amplia experiencia en el medio y la materia.

Es uno de los periodistas deportivos más destacados en Argentina, famoso por cubrir diversos eventos relacionados a esta selección así como por su amplia experiencia en el medio y la materia. La Parce: Reconocida creadora de contenido de origen colombiano. Ha destacado en plataformas como Twitch por jugar videojuegos como Call of Duty .

Reconocida creadora de contenido de origen colombiano. Ha destacado en plataformas como Twitch por jugar videojuegos como . Fabiana Sevillano: Es una de las creadoras de contenido más famosas en España. Actualmente cuenta con un millón de seguidores en redes sociales y su contenido se enfoca en moda y estilo de vida.



Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver GRATIS y ONLINE

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:

México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento podrás disfrutarlo gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle. Sin embargo como en Azteca UNO nos encanta consentirte, contaremos con un LiveBlog revelando minuto a minuto cada detalle de este evento.

