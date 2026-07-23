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MasterChef 24/7: La receta de la Chef Zahie para hacer una refrescante sangría de frutas

La chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 compartió una opción fresca y frutal para disfrutar en casa.

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Con cítricos, miel y fruta fresca, esta sangría es una opción fácil de preparar para disfrutar en vacaciones.|Facebook Zahie Téllez / Magnific

Escrito por: Karla Orona | DR

La cocina también tiene espacio para las bebidas refrescantes, y la Chef Zahie Téllez lo demuestra con una receta sencilla, colorida y llena de sabor. La juez de MasterChef 24/7 compartió una versión de sangría de frutas que combina vino tinto con ingredientes frescos como naranja, limón, blueberries y mango, ideal para disfrutar en una reunión, durante una tarde calurosa o estas vacaciones.

MasterChef 24/7: la receta de sangría con frutas de la Chef Zahie

Lo mejor de esta preparación es que no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales. Con pocos ingredientes y apenas unos minutos de preparación, es posible obtener una bebida con un equilibrio perfecto entre el dulzor de la miel, la acidez de los cítricos y el toque frutal que aportan los arándanos y el mango.

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La Chef Zahie Téllez se enojó con los cocineros de MasterChef 24/7 por no respetar los lineamientos de limpieza|ESPECIAL

"Una bebida perfecta para las vacaciones", explicó la jueza de MasterChef México 2026 para compartir en sus redes sociales la receta de sangría. La experta culinaria también invitó a sus seguidores y fans del reality culinario a guardar esta preparación para sus reuniones. Estos son los ingredientes y el paso a paso.

Ingredientes:

  • 1/4 tza de jugo de naranja
  • 1/4 tza de blueberries
  • 1/2 tza de vino
  • El jugo de un limón
  • 1 cda de miel
  • Mango picado en cubos, al gusto.

Procedimiento:

  1. En un vaso o shaker, colocar el jugo de naranja, las blueberries y machacar ligeramente para liberar su sabor.
  2. Agregar el vino tinto, el jugo de limón y la miel. Mezclar muy bien hasta integrar.
  3. En una copa, colocar el mango en cubos y algunas blueberries. Verter la mezcla y decorar con una rodaja de naranja.
  4. Servir y disfrutar.

Esta sangría de frutas es una alternativa fresca y fácil de preparar que demuestra que, al estilo de MasterChef México, las recetas más simples también pueden convertirse en las favoritas de cualquier reunión gracias a su presentación y combinación de sabores.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

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