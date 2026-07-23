Cómo debes recogerte el cabello mientras duermes para que no se estropee

Si quieres evitar que tu cabello se estropee mientras duermes, lo ideal es recogerlo en una trenza suelta o protegerlo con una gorra de satén. Estas opciones ayudan a disminuir el roce con la almohada, reducen los enredos y evitan la tensión excesiva sobre la raíz, a diferencia de las coletas altas, los moños muy apretados o las trenzas rígidas.

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Aunque muchas personas prestan atención a los productos que utilizan durante el día, los hábitos nocturnos también influyen en la salud capilar. El movimiento constante mientras se duerme genera fricción sobre la fibra del cabello y, si además se lleva un peinado muy tirante, el riesgo de rotura y debilitamiento aumenta considerablemente.

¿Cómo debes recoger el cabello para dormir sin dañarlo?

Los tricólogos y estilistas coinciden en que el objetivo es mantener el cabello controlado sin ejercer presión sobre la raíz ni sobre la fibra capilar. Estas son las mejores opciones:



Trenza suelta: mantiene el cabello ordenado, reduce los enredos y evita que la fibra se tense durante la noche.

mantiene el cabello ordenado, reduce los enredos y evita que la fibra se tense durante la noche. Moño bajo y flojo: si prefieres recoger el cabello, debe hacerse sin apretar y utilizando una liga de tela o un coletero de satén.

si prefieres recoger el cabello, debe hacerse sin apretar y utilizando una liga de tela o un coletero de satén. Gorra o cofia de satén: protege el cabello de la fricción con la almohada y ayuda a conservar la hidratación natural de la fibra capilar.

protege el cabello de la fricción con la almohada y ayuda a conservar la hidratación natural de la fibra capilar. Coleteros de satén o seda: son más suaves que las ligas tradicionales y disminuyen el riesgo de marcas y roturas.

Por el contrario, los especialistas desaconsejan:



Coletas muy altas y tensas: generan una tracción constante sobre la raíz.

generan una tracción constante sobre la raíz. Trenzas excesivamente apretadas: pueden favorecer el debilitamiento del cabello con el paso del tiempo.

pueden favorecer el debilitamiento del cabello con el paso del tiempo. Moños rígidos: incrementan la presión sobre determinadas zonas del cuero cabelludo.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) advierte que los peinados con tensión constante pueden contribuir a la alopecia por tracción: un tipo de caída del cabello provocada por el estrés mecánico repetitivo sobre los folículos.

¿Por qué es importante proteger el cabello durante la noche?

Mientras dormimos, el cabello está sometido a movimientos continuos que generan roce contra la funda de la almohada. Esa fricción puede levantar la cutícula, favorecer el frizz y aumentar la aparición de puntas abiertas. Los expertos recomiendan incorporar estos hábitos:



Dormir sobre una funda de satén o seda: estos tejidos generan menos fricción que el algodón y ayudan a conservar el brillo del cabello.

estos tejidos generan menos fricción que el algodón y ayudan a conservar el brillo del cabello. Cepillar suavemente antes de acostarse: elimina los nudos y distribuye los aceites naturales a lo largo de la fibra capilar.

elimina los nudos y distribuye los aceites naturales a lo largo de la fibra capilar. Evitar dormir con el cabello completamente mojado: la fibra húmeda es más frágil y susceptible a romperse.

la fibra húmeda es más frágil y susceptible a romperse. Aplicar un sérum o acondicionador sin enjuague en las puntas: contribuye a mantener la hidratación y reducir el encrespamiento.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que reducir la tensión mecánica sobre el cabello es una de las medidas más sencillas para prevenir el debilitamiento progresivo. Esto es especialmente recomendado en personas con cabello fino o propenso a la rotura.

Por su parte, el estilista británico Sam McKnight recomienda optar por peinados relajados durante la noche y reservar los recogidos más estructurados únicamente para ocasiones puntuales, ya que el cabello necesita descansar sin estar sometido a una presión constante. En definitiva, recoger el pelo correctamente antes de dormir puede marcar una diferencia en su salud y apariencia.