Hasta el Fin del Mundo, ¿De qué trata la romántica película que volvió a unir a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann y cuándo se estrena en México?

Esta semana se está estrenando una de las películas del cine mexicano más esperadas, pues Hasta el Fin del Mundo se podrá disfrutar en cines de todo el país, donde podremos ver una historia que hará suspirar a más de uno con las actuaciones protagónicas de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann a poco más de 6 años de haberse divorciado.

Si bien, ambos comenzaron su relación en un mismo set de filmación cuando trabajaban en la película A la Mala (2015), la pareja se casó en 2026 y dieron la bienvenida a su hija Kailani un par de años después, donde todo lucía marchar bien hasta que sorpresivamente anunciaron su separación en el año 2020, por lo que verles juntos en un proyecto así levantó todo tipo de rumores, aunque ambos han aclarado que mantienen una buena relación.

¿De qué trata “Hasta el Fin del Mundo”?

Dentro de este drama romántico podemos seguir de cerca la historia de Manuel, un hombre quien está por casarse, aunque todo su mundo se sacude luego de recibir la llamada de Esmeralda, un antiguo amor de hace 15 años en un evento que marcó sus vidas y que posteriormente les forzó a separarse.

Este reencuentro lo obliga a replantearse algunas decisiones y es que la conexión que aún mantienen ha logrado trascender los años, poniendo un dilema en mesa con una mente y corazón confundidos.

La dualidad entre su día a día es compleja, pues por un lado Manuel lleva una vida exitosa y plena, además de que está por casarse con la mujer que ama, aunque por otro lado, Esmeralda se encuentra enfrentando una enfermedad que podría arrebatarle la vida, por lo que tendrán que actuar con firmeza.

¿Cuándo se estrena Hasta el Fin del Mundo en México?

A partir de este jueves 23 de julio puedes disfrutar de Hasta el Fin del Mundo en salas de cine de todo el país, siendo un estreno que seguramente dará mucho de qué hablar por la carga emocional que ha tenido este proyecto con una adaptación única.

Probablemente esta película nos deje ver más allá del rango actoral tanto de Aislinn y Mauricio, siendo que cuentan con una gran producción y reparto.

Reparto de Hasta el Fin del Mundo:

Esta película dirigida por Emiliano Castro Vizcarra cuenta con el siguiente elenco en pantalla:

