Famosa banda donó miles de pesos a Don Juan: ¿cómo va el mexicano en el reto de Mr Beast?

Lo que genera en visualizaciones Mr Beast es algo que sigue sorprendiendo a todos los que han visto sus contenido o que ha trabajado con él. En este caso, México e incluso Latinoamérica se ha unido en apoyo a Don Juan, que es uno de los 4 concursantes que siguen en competencia. Sin embargo, también se viralizó el apoyo económico que una banda famosa le aportó.

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¿Cuánto dinero le dio esta banda a Don Juan?

Entre los consumidores digitales, sobre todo los jóvenes, entienden por dónde va el tipo de contenido que trabaja Mr Beast. Pero el fenómeno de Don Juan se ha convertido en algo sumamente conocido entre todos los que acuden a las redes sociales. Por ello también se viralizó el gran gesto que tuvo la banda Clave Especial.

Aunque el concurso en sí le ha generado mediaticidad al oriundo de Hidalgo, México, en estos momentos aún no se proclama ganador e incluso muchos creen que será el próximo eliminado por un video propio del reto. Y justo en ese contexto, la banda le hizo una aportación de miles de dólares.

Tal como se comentó, justo ahora él se encuentra en el reto/concurso de Mr Beast, espacio donde le impidió recibir los 5000 dólares que la banda oriunda de California le donó. Sin embargo, se viralizó el video donde el hijo de Don Juan recibió el jugoso cheque que sigue aportando historia a un concursante que se ganó el corazón de la gente hispanohablante seguidora del contenido de YouTube.

¿Ya eliminaron a Don Juan del reto de Mr Beast?

De manera oficial no ha ocurrido el desgraciado momento que muchos lamentaron. Y es que en las redes sociales del youtuber estadounidense se ve una toma donde camina con él en un pasillo… mientras los otros concursantes están encima del millón de dólares del premio que llegará a manos del ganador del reto.

Sin embargo, parece que fue una movida planeada para generar conversación alrededor del participante que ha ganado viralidad entre el público latino y de los seguidores de Mr Beast en general.