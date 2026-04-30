Emiliano Aguilar destroza a Kunno; ¿se pelearon en persona?

De manera totalmente orgánica, el conflicto en la dinastía surgió con el paso de los años. Hoy la figura de Emiliano Aguilar realmente se ve como de enemistad ante su padre, sus hermanastros, el esposo de Ángela y el amigo de la pareja más polémica de México. Y es que el hijo mayor de Pepe Aguilar ya retó a los golpes a Nodal y a Kunno. Este es el origen del conflicto entre rapero e influencer.

¿Por qué Emiliano Aguilar arremetió contra Kunno?

Este es un conflicto que se ha acumulado en intensidad y constancia, sobre todo de parte de Emiliano, quien se ha ido con todo en contra de todos los personajes cercanos a Pepe Aguilar y sus hermanastros. En esta ocasión aseguró que Kunno solamente le da vergüenza.

“Kunno, o más bien el perrito de Ángela y Nodal. Carnal, que lastima me das… lo único que subes son los números de Ángela y Nodal, ¿y tú? No has hecho ni ve..a… Ya cállese y tú también, Nodal, ya cállese… Aquí andamos, si quieren pegar el tiro aquí andamos”.

El conflicto tuvo un realce de polémica cuando el rapero soltó un video donde aseguró que él está dispuesto a pelear contra sus “familiares”. Aseguró que si Poncho De Nigris lo acepta, él “se avienta el tiro” contra Leonardo Aguilar, Christian Nodal y el mismo Kunno. Por eso es normal ver videos donde Emiliano Aguilar deja en claro que en cualquier momento se ejercerá la violencia.

¿Cuándo empezó la rivalidad entre Emiliano Aguilar y Kunno?

Entre las directas e indirectas que se han soltado todos los involucrados, el influencer comentó que Emiliano Aguilar debía meterse a rehabilitación. Por ello, desde aquella declaración, el primogénito de Pepe no para de burlarse e insultarle en cada oportunidad que menciona a Christian Nodal. Incluso en las horas recientes subió un edit que le hicieron después de estrenar su última canción, la que se ha posicionado y viralizado entre muchos de los usuarios de redes sociales.