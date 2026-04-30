¿Qué es el tikito en Guadalajara?; algo que tienes que saber si asitirás a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a pocas semanas de que oficialmente inicie La Copa Mundial de la FIFA 2026 y una de las sedes en donde se llevarán a cabo algunos partidos es en Guadalajara es por eso que en esta ocasión te presentamos uno de los alimentos más populares del estado para que sepas cuál es su nombre si dentro de tus planes está visitar la Tierra Tapatía.

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¿Qué es el tikito en Guadalajara?

El tikito en Guadalajara, de acuerdo con la información de la marca que lo produce, es un bolis de yogurt, cuenta con una textura suave y cremosa por lo que es muy similar a un helado. El producto es elaborado con leche de vaca, cuenta con vitamina A y proteína. Este alimento es muy versátil ya que se puede consumir de forma congelada o liquida. Por otro lado, se pueden preparar diversas recetas como smoothies, lenguas de chocolate, colocarse sobre pan tostado, en cupcakes, en bowls con fruta e incluso brochetas con fruta. Este alimento es ideal para disfrutarse en temporada de calor.

Por otro lado, este alimento cuenta con otras versiones de productos ya que además del bolis también en el mercado se encuentran leches de sabores como vainilla, chocolate y fresa. Todas estas versiones se han convertido en las favoritas de muchas personas en Guadalajara por lo que si visitas este estado próximamente tendrás que probarlo y buscarlo con el nombre “tikito”

¿Cuándo inicia La Copa Mundial de la Fifa 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio de manera formal este 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. El partido inaugural será entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, equipos pertenecientes al grupo A. Hasta el momento no se ha confirmado qué artistas podrían estar presentes sin embargo muchas personas esperan que haya una cantidad muy grande de celebridades.

¿Qué hacer antes de asistir a un partido de La Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara?

El Estadio Akron será la sede en Guadalajara para cuatro partidos distintos, si dentro de tus planes está asistir y eres de otro estado de México te recomendamos hacer una reservación con previo tiempo de anticipación en un hotel cerca del Estadio. De igual forma no solo contemples el partido sino qué lugares son los más recomendables y cercanos al lugar para que comas. De igual forma puedes hacer una visita turística en diversos espacios para conocer un poco más del lugar. Ahora bien, es fundamental que compres los boletos días antes del partido para asegurar tu lugar.