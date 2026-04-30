La manicura puede ser considerado todo un arte ya, y es que las técnicas y los diseños que se convierten en tendencia están demostrando que no solo se trata de “pintarse las uñas”. Tener uñas especialmente diseñadas es una muestra más de nuestro estilo de vida y nuestra personalidad, sin dejar de lado la ocasión en la que empleamos cada diseño.

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De todos modos, se deben de tener ciertos cuidados ya que las uñas son una parte muy frágil de nuestro cuerpo y esa fragilidad puede acentuarse más ante ciertos factores.

¿Por qué se debilitan las uñas?

La Inteligencia Artificial (IA) ayuda a bucear en bibliografía relacionada con la manicura y afirma que el debilitamiento de las uñas puede originarse por factores externos agresivos, como el contacto frecuente con agua, el uso de productos químicos de limpieza sin guantes o el empleo recurrente de esmaltes y quitaesmaltes industriales.

Además, la aplicación Gemini hace referencia a traumatismos constantes o una técnica de manicura demasiado abrasiva como motivos por los cuales se puede comprometer la estructura de la uña a largo plazo.

Uñas cortas, la mejor opción

A lo señalado anteriormente, Gemini le añade la posibilidad de tener una deficiencia nutricional, cambios hormonales o condiciones de salud que terminan impactando en nuestras uñas. En este marco, es muy común escuchar que, entre otras estrategias, se aconseja mantener las uñas cortas cuando estas se encuentran muy debilitadas.

La Inteligencia Artificial afirma que “las uñas cortas no son solo una cuestión de estética; para quienes lidian con fragilidad o quiebre constante, son una herramienta de salud y recuperación”. En este punto, Gemini comparte tres razones fundamentales por las que mantenerlas cortas es la mejor decisión:

1 - Reducción del "efecto palanca": Cuanto más larga es la uña, mayor es la superficie que puede chocar contra objetos o engancharse accidentalmente. En una uña frágil, cualquier pequeño impacto actúa como una palanca que ejerce presión sobre el lecho ungueal, facilitando que se rompa, se descame o se doble. Al mantenerlas cortas, eliminas ese punto de apoyo vulnerable.

2 - Conservación de la hidratación y estructura: Las uñas frágiles suelen tener capas de queratina debilitadas que se separan fácilmente (onicosquizia). Al limarlas de forma regular y mantenerlas a ras del dedo:



Se sellan los bordes con mayor frecuencia.

Se evita que las capas se abran por el desgaste diario.

La uña concentra sus nutrientes en una superficie menor, lo que puede ayudar a que crezca con mayor densidad.

3 - Mayor eficacia de los tratamientos: Si utilizas endurecedores, aceites de cutícula o bases fortalecedoras, una uña corta permite que el producto se concentre en la base y el crecimiento nuevo. Además, es mucho más sencillo mantener la higiene y aplicar masajes circulares en la matriz de la uña cuando no tienes que preocuparte por proteger una longitud excesiva que ya está dañada.