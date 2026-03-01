Famosa celebra su cumpleaños en la cárcel; está condenada por asesinato

¡Una situación que ha generado mucho escándalo en las redes sociales! Una famosa influencer sorprendió a todos al momento de festejar su cumpleaños, ya que dicha celebración la hizo en el interior de la cárcel, debido a que se encuentra condenada por asesinato.

Los hechos y las imágenes que se han compartido en redes sociales han dejado sorprendidos a todos, debido a los hechos que se han dado a conocer. A continuación te detallaremos de quién se trata y qué fue lo que hizo.

¿Quién es Paola Galeano?

María Paola Galeano es una famosa creadora de contenido en TikTok, quien en sus redes sociales cuenta con más de 200 mil seguidores, quienes observan todo el contenido que sube a sus redes sociales.

Ella actualmente se encuentra en la cárcel condenada por asesinato en ocasión de robo, por lo que se encuentra cumpliendo una condena de 13 años; los hechos que la llevaron a ser privada de su libertad ocurrieron en el 2013 en La Matanza (Argentina). Para el 31 de agosto la influencer habrá cumplido con su pena.

Sin embargo, su nombre ha dominado las redes y los titulares, puesto que a sus redes sociales subió videos y fotos de cómo fue su cumpleaños en el interior del reclusorio, donde reunió a sus compañeras para la fiesta, además de emplear un pastel rosa, globos dorados, bebida y un equipo de música.

Dichos hechos generaron un fuerte debate al respecto, en el que se habla sobre el uso legal de los equipos móviles entre los presos, lo cual fue permitido desde la llegada de la pandemia.

¿Qué pasó con la influencer?

Las imágenes de la famosa influencer y su celebración de cumpleaños, al hacerse virales, el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense halló y retó el teléfono con el que se tomaron los videos y fotos del evento. Aunque los celulares están permitidos en la cárcel, el uso de redes sociales en el interior queda restringido totalmente.

Desde entonces, la creadora de contenido condenada por homicidio no ha respondido a sus cuentas y su actividad se detuvo. Hay que esperar a los siguientes días para conocer más detalles sobre María Paola Galeano y su estatus legal.