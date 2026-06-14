Los mejores métodos para ahuyentar babosas y caracoles del jardín sin matarlas

Las babosas y caracoles son pequeños animales que podemos ver en los parques, ya que suelen ir en busca de espacios húmedos donde vivir o alimentarse. Sin embargo, para los amantes de las plantas o la jardinería, se puede convertir en su mayor enemigo, ya que se trata de un animal que puede dañar la vegetación de tu jardín.

Si quieres espantarlas pero sin matarlas, no te preocupes, te detallaremos cuáles son los mejores métodos que puedes aplicar, con los que vas a evitar que invadan tus plantas o tu huerto urbano.

¿Cómo puedo ahuyentar a los caracoles y las babosas?

Las babosas y caracoles no son malas, son parte importante del medio ambiente, pero se pueden convertir en el mayor enemigo de las personas que tienen un jardín, ya que son ejemplares que suelen comerse las plantas, causándoles terribles daños. Para evitar eso, te detallaremos los mejores métodos para alejarlas sin matarlas:

Alrededor de las plantas coloca café molido o cáscara de huevo triturado, ya que son factores que te ayudarán a que no se alejen de ti.

Por la noche coloca unas tablas húmedas; esto permitirá que todos los especímenes se adhieran a la zona, para que a la mañana siguiente puedas alejarlos a un parque donde puedan vivir mejor y comer la vegetación.

Corta unas porciones de ajo para esparcirlas alrededor; cuando hayan desaparecido, puedes retirarlo sin ningún problema.

La última opción que puedes aplicar es agregar un poco de sal de grano alrededor, pero no te excedas, ya que podrías dañar el sustrato de tu planta.

¿Qué diferencia hay entre un caracol y una babosa?

Es posible que podamos confundir las babosas y caracoles, debido a que tienen una apariencia similar; lo único en lo que se parecen es que son moluscos, pero nada más. La forma para diferenciarlos entre ellos es que el caracol porta una concha en la que se almacena su masa visceral, mientras que la otra no los contiene.

Recordemos que son ejemplares que no siempre son dañinos para tu jardín, ya que sus heces se convierten en abono y, al morir, la concha aporta cierto calcio a la tierra; por si fuera poco, se alimentan de los huevos de los insectos, convirtiéndose en grandes controladores de plagas. Procura hacer lo posible para ahuyentarlas sin matarlas con los mejores métodos.