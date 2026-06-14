Marianela, novia de Pablo estará en el foro de MasterChef 24/7 en medio de la polémica con Daniela Parra

La gala de este domingo de MasterChef 24/7 no solo estará marcada por la eliminación de un participante y las votaciones del público, sino también por una visita que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la cocina más famosa de México, ya que, Marianela Rodriguez, novia de Pablo, estará presente en el foro mientras continúan los comentarios sobre la amistad cercana y química que hay entre el participante guatemalteco y su compañera Daniela Parra.

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En los últimos días el público ha relacionado sentimentalmente a los participantes de MasterChef 24/7, Pablo Villagrán y Daniela Parra, quienes han protagonizado momentos de gran cercanía frente a las cámaras, sin embargo, aunque hay personas que ven con buenos ojos esta posible cercanía cabe destacar que ambos mantienen relaciones sentimentales fuera del programa.

Ante la polémica, Marianela Rodriguez reconoció que la situación le ha resultado dolorosa e incluso ha sido difícil enfrentar los comentarios y especulaciones mientras Pablo se mantiene en MasterChef 24/7.

“Se siente feo”, admitió Marianel. No obstante, dejó claro que continúa apoyando a Pablo y como muestra de ese apoyo y confianza que mantiene hacia su pareja llegará a la emisión de este Domingo de Eliminación del 14 de junio 2026 para apoyar a su novio.

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¿Quién es Marianela Rodríguez, novia de Pablo?

Marianela Rodríguez, es una modelo, atleta y locutora mexicana que ha destacado por participar en realities y competencias deportivas de alto rendimiento como La Isla. Su relación con Pablo Villagrán comenzó a escribirse desde hace más de 4 años y la han definido como estable y llena de admiración.

¿Quién es Pablo Villagrán?

Pablo Villagrán es el representante de Guatemala en MasterChef 24/7 y uno de los concursantes que más atención ha generado desde el inicio de la temporada. Su carisma, disciplina en la cocina y cercanía con otros participantes lo han convertido en uno de los favoritos.

Desde los primeros días del reality dejó claro que mantenía una relación estable con Marianela Rodríguez y constantemente ha expresado el cariño y admiración que siente por ella.