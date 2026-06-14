La cuarta semana de MasterChef 24/7 esta a punto de concluir y llega a su momento más decisivo con una Gala de Eliminación que promete emociones, estrategias y mucha incertidumbre. Despuess de carios días de retos, enfrentamientos, castigos, amistades, disculpas y evalciaones de los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena, los participantes que portane el temindo Delantal Negro se encuentran en la cuerda floja y uno de ellos deberá despedirse definitivamente de la cocina más famosa de México.

Sin embargo, el destino de los cocineros no dependerá unicamente de su desempeño que muestren esta noche de Domingo de Eliminación, ya que, como es conocido el público tendrá una participación fundamental al poder votar por su cocinero favorito y darle esa oportunidad de estar una semana más. Recordemos que tras una semana donde se llevó a cabo la Batalla por Equipos donde el Equipo Amarillo lidereado por Camila resultó ganadar le dio el pase directo a la capitana al balcón de la salvación y con ella la acompañaron Ramahá y Jazmín, por lo que ellos están libres de ser eliminados.

Asimimo, los otros compañeros que se han salvado de los Delantales Negros durante el jueve de retos fueron: Emmanuel, Ixdit, María, Antrax y Claudia, con ellos se suman 8 participantes que aseguran su lugar dentro de MasterChef 24/7.

¿Quiénes son los participantes que están en riesgo de salir este Domingo de Eliminación?

Tras una semana de dificiles deciones por parte de la máxima autoridad culinaria y tener la lista de los participantes que están en riesgo de abandonar MarterChef 24/7, el público tiene en sus manos el poder de salvar a uno de los 10 cocinero que se encuntran en riesgo de convertirse en el 5to eliminado. A continución te dejamos los participantes que están en riesgo y por quién puedes votar para que suba al balcón de la salvación.



Lancer

Michelle

Carmen

Pablo

Flor

Ricardo

Luis

Daniela

Julio

Diego

¿Cómo y dónde puedo votar por mi cocinero favorito para que no salga de MasterChef 24/7?

Para los participantes con Delantal Negro, este Domingo de Eliminación, del 14 de junio 2026, es un día decisivo, ya que sabén que puede ser su última participación dentro de la cocina más famosa de Méixco, sin embargo, en tus manos está el poder de cambiar el rumbo de su estancia gracias a tu apoyo que úedes hacer mediante la votación que aún se mantiene abierta y puede hacerla através de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí. Recuerda que cada persona tiene derecho a 10 VOTOS GRATIS, también una vez que concluyas el proceso puede obtener 10 votos más si das click en donde se sañala: VOTOS EXTRAS ahí serás acredor a 10 punto más donde puedes dar todos los puntos a una sola persona o puedes repartirlos entre varios.

¿Cuál es la hora límite para votar?

Si quieres hacer valer tu decisión y votar para que tu participante favorito con Delantal Negro este una semana más dentro de asterChef 24/7 deberás de estar al pendiente del programa de hoy, ya que durante la emisión de este 14 de junio nuestra querida Claudia Lizaldi indicará la hora límite en que las votaciones se cerrarán, así que no pierdas la oportunidad y comienza a votar.