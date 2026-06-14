Cómo hacerte uñas 3D en casa y con unos sencillos pasos

Las ‘uñas 3D’ es una técnica popular en la que podemos crear todo tipo de diseños y decoraciones con el uso de acrílico en polvo y monómero; puede resultar complejo de hacer, pero no es así, es fácil y se requiere un poco de paciencia al respecto.

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Para hacerte el diseño de la manicura, te explicaremos cómo lograrlo en casa siguiendo unos sencillos pasos, además de detallarte los materiales que vas a necesitar.

¿Cómo hacer las uñas en 3D?

Como ya lo mencionamos, las uñas 3D son más fáciles de lo que parecen; solamente debemos ser pacientes al momento de hacer su aplicación en casa. Para hacerte tu manicura, deberás contar con los siguientes elementos:

Polvo acrílico del color que quieras; hay muchas opciones.

Monómero.

Pincel para hacer nail art.

Dappen dish: Es un recipiente de cristal para colocar el monómero.

Esmalte semipermanente de tu color preferido.

Lámpara UV/LED.

Base Coat

Lima, buffer, empujador de cutícula y deshidratador.

Al contar con todos los materiales correspondientes, podemos continuar con los pasos a realizar. Para que puedas tener una manicura creativa y llamativa, deberás hacer los sencillos pasos:

Lima la superficie de tu uña con el buffer, dale forma con la lima y empuja la cutícula suavemente. Limpia la zona con acetona para retirar los restos de uña; finalmente, aplica una capa de deshidratador. Agrega una capa de base coat y secamos en la lámpara por 60 segundos. Aplica el color que vayas a usar de esmalte y cura en la lámpara por el mismo tiempo. Vierte un poco de monómero en el recipiente de cristal. Moja tu pincel en el monómero, retira el excedente e introduce en el polvo de acrílico hasta formar una perla. Deposita en la uña, espera que pierda un poco de brillo y usa tu pincel para aplanar. Dale forma a un pétalo. Repetimos hasta crear una flor o el diseño que quieras. Puedes aplicar top coat, pero solamente en los espacios vacíos con ayuda de un pincel; evita usarlo sobre el diseño 3D, ya que puede perderse el relieve.

¿Qué consejos debo considerar para las uñas 3D?

Es importante que, al hacer las uñas 3D en casa, tengamos a la mano papel cerca, ya que esto nos ayudará a limpiar el pincel del monómero, evitando que en algún punto pueda tener producto en exceso y arruine la decoración que tiene.

Otro de los consejos que debes considerar en los sencillos pasos es que vayas trabajando poco a poco con el monómero y el acrílico; recuerda tomar pequeñas perlas para poder trabajar el producto.