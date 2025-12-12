La moneda mexicana de 1 peso que se vende en miles de dólares por un detalle peculiar que tiene

¿Tienes una moneda de 1 peso guardada? Revísala porque es posible que tengas un tesoro escondido. En Mercado Libre, por ejemplo, hay un vendedor que pide miles de dólares por su ejemplar debido a que tiene un detalle peculiar: parece que es un error o una sutura en el reverso.

El usuario, originario de Naucalpan, Estado de México, está pidiendo nada más y nada meos que $58,493,899 dólares por su moneda de 1994 que, según afirma, es única y valiosa. Pero, ¿realmente es así?

Esta es la moneda de 1 peso que se vende en miles.|(ESPECIAL/Mercado Libre)

¿Cómo es la moneda de 1 peso? Esto dice Banxico

La moneda de 1 peso, que se vende en miles por el error, se imprimió entre 1992 y 1995, con un formato bimetálico en aluminio para el centro y acero inoxidable para el anillo.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), este numisma tiene un peso de 3.95 gramos, un grosor de 1.64 milímetros y tuvo que ser acuñado a máquina.

Así debe de ser una moneda de 1 peso mexicana.|(ESPECIAL/Banxico)

Para identificarla más fácilmente, se debe considerar que al anverso tiene el escudo nacional mexicano, como todas las monedas del país. Mientras que en el reverso tiene la denominación con la fecha arriba, la marca de la ceca a la derecha y el diseño del Anillo del Esplendor alrededor sobre la piedra del Calendario Azteca.

¿Por qué son valiosas las monedas con error de acuñación?

Aunque esta moneda es bastante común, el error que tiene en gran parte de su estructura la vuelve un objeto peculiar. Sin embargo, el vendedor no aclara de qué tipo de detalle es el que tiene.

Para que una moneda con un error sea valiosa, la mejor forma de identificarla es acudiendo con un experto en numismática para que evalúe la autenticidad del artículo, así como el histórico de cómo se efectuó este error. Según el portal Numista, algunos de los más comunes son:

Fallos a la hora de la fabricación.

Imágenes duplicadas.

Desalineación

Doble Troquel

Acuñación sobre otra moneda

Faltante del anverso o reverso

Uso de material incorrecto

Acuñación de prueba

Así que, en caso de que tengas duda de si tu moneda con error vale mucho, la recomendación es dejar que un experto la analice. En ocasiones, las casas numismáticas te ayudan a evaluarla y hasta te pueden ayudar a venderla a coleccionistas.

¿Cómo es la nueva moneda de 1 peso?

La nueva moneda de 1 peso emitida por el Banxico será emitida a partir de este mes de diciembre. El diseño, tamaño y peso serán los mismos, pero los materiales serán distintos, con el fin de ser más ecológicas.

De acuerdo con Banxico, las nuevas unidades serán con base en núcleos de acero recubiertos de bronce: la parte central cambia por este material.

Las monedas de 2 y 5 pesos tendrán características similares, pero saldrán en circulación hasta el siguiente año.