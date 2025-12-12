Cazzu sorprende a todos con inesperadas fotos

El próximo martes 16 de diciembre, Julieta Emilia Cazzuchelli cumplirá sus 32 años por lo que sus seguidores se mantienen expectante por cómo será su festejo. La artista conocida como Cazzu tuvo su paso hace poco por México pero ahora sorprendió a su fandom desde Argentina.

Cazzu se ha convertido en una de las cantantes más queridas en Latinoamérica y en especial en México. En tierras aztecas inició una relación con el cantante Christian Nodal con el cual tuvo a su hija Inti, pero cuyo amor no prosperó y terminaron separándose.

¿Cómo sorprendió Cazzu a sus seguidores?

Como siempre, los artistas se toman días de descanso tras las giras que llevan a cabo y en el caso de Cazzu no hay excepciones. La cantante hizo su gira “Latinaje” y ahora sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías junto a su hija en Argentina.

Las publicaciones muestran a la cantante con Inti disfrutando de una gran ubicada en la provincia de Mendoza. De esta manera, Cazzu dejó al descubierto cuánto ha crecido la hija que tiene en común con Christian Nodal y lo bien que la pasaron juntas y rodeadas de bellos paisajes y distintos animales.

¿Cómo reaccionó el fandom de Cazzu?

Tras los posteos de Cazzu, los seguidores de la artista no dudaron en reaccionar con likes y le dejaron comentarios muy positivos. “Hermosa Inti Dios te proja siempre y a tu mami bendiciones”, se lee en uno de los primeros comentarios.

“Disfruta tu hija. El tiempo pasa volando y tus tías admirándote cada día que te vemos abrazos 🥰 desde El Salvador”, “No puedo creer q ese nopal no tenga sentimientos para su única hija q tanto deseaba”, “Bella y dulce Inti Dios te bendiga niña preciosa”, “Dios mío!! Cuanta belleza en este angelito de Dios” y “Creciendo con amor es mucho mejor”, son algunos de los comentarios que Cazzu recibió en sus redes sociales.