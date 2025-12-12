Mhoni Vidente: estas fueron las predicciones cumplidas más escalofriantes del 2025

Falta muy poco para que demos por finalizado el 2025 y uno de los personajes del año sin dudas ha sido Mhoni Vidente . La famosa astróloga ha realizado predicciones de las cuales muchas se cumplieron y te las vamos a contar.

Estas “profecías” dejaron perplejos a todos debido a la certeza y exactitud. En estos 12 meses sus predicciones estuvieron relacionadas con temas políticos, religiosos y hasta de la farándula.

¿Cuáles fueron las predicciones que se cumplieron de Mhoni Vidente?

Fallecimiento de Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele

Unos días antes de que muriera Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele, Mhoni Vidente había advertido que muy pronto despediríamos a 2 mujeres y un hombre muy importantes en el gremio del espectáculo de nuestro país.

“Veo una tragedia muy fuerte, no una, tres... Lamentablemente esta tragedia va a ser de dos mujeres y un hombre. Dos de ellas se vienen muriendo por culpa de la edad y por enfermedad, y el hombre es joven”, dijo Mhoni Vidente.

Sismos en febrero 2025

Fue el 28 de febrero cuando dos sismos de 5.5 grados, sorprendió a México. Uno de ellos tuvo como epicentro a Coahuila y el otro de la misma magnitud en Guerrero. Cinco días antes de este fenómeno natural, Mhoni vidente así lo advirtió:

“Esta alineación de planetas nos va a dar a entender otra vez sismos, otra vez empiezan a moverse las energías en todos lados y en todas partes y que se visualiza en México, Michoacán o Guerrero”, había advertido Mhoni.

La muerte del Papa Francisco en abril 2025

Uno de los momentos más tristes del año para la humanidad fue el 21 de abril debido a que murió el Papa Francisco a los 88 años de edad, producto de un derrame cerebral. Mhoni Vidente había dicho:

“Están buscando los días claves de la Semana Santa, los días claves de Pascua…están buscando esto, porque yo no le veo mucha recuperación…Puede ser el 13 de abril el fallecimiento del Padre, o si no el 20 o 21 de abril”, dijo Mhoni Vidente.

Papa Latino en abril 2025

Luego de la muerte del Papa Francisco, se comenzó a buscar un sustituto y en ese sentido es que Mhoni Vidente habría predicho que el papa sería latino.

Por primera vez el papa León XIV celebra la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe. En esta fecha hace 11 años fue consagrado obispo de #Chiclayo pic.twitter.com/FdlvbOgtf1 — Valentina Alazraki (@valealazraki) December 12, 2025

“Los pueblos que serán elegidos por el espíritu santo otra vez Roma, Italia, México, y completamente los descendientes de los latinos... no hay para donde hacerse la profecía está hecha”, dijo Mhoni Vidente.

Muerte de integrantes de un grupo musical en mayo

Finalizando el mes de mayo la astróloga dijo el día exacto en el que serían encontrados, tal. Como ella dijo, los músicos fueron encontrados el día que ella lo dijo, desafortunadamente sin vida.

“Ya los encuentran hoy (28 de mayo) o mañana (29 de mayo), ya encuentran hoy o mañana a la banda fugitivo, son 5 muchachos que parece que los levantaron”, dijo Mhoni Vidente.

Sismos e inundaciones en agosto y septiembre 2025

Llegando al 2 de agosto hubo un sismo de magnitud de 5.9 grados con epicentro en Tlacolula, Oaxaca. A esto lo había anticipado Mhoni Vidente el pasado 31 de julio.

Luego habló sobre una tragedia que vendría en las próximas semanas debido a las fuertes lluvias que azotaron a lo largo de este2025a nuestro país, sobre todo a Veracruz.

Aldo DeNigris, gana reality shows

En el mundo de la farándula la astróloga manifestó que Aldo De Nigris se llevaría el primer lugar de este reality showy esto realmente sucedió.

México gana Miss Universo,Noviembre2025

La última predicción que acertó la astróloga, fue el triunfo de la mexicana Fátima Boschen Miss Universo 2025.