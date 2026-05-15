En qué parte de la casa poner la ruda para que estalle de hojas verdes

Las plantas son grandes aliadas a la hora de poder decorar el hogar como así también para obtener un ambiente más purificado. Dependiendo la especie es que se debe darle un cuidado óptimo. En este caso nos centraremos en la ruda.

Si lo que tu quieres es que la ruda (Ruta graveolens) crezca vigorosa y explote de hojas verdes, debes ubicarla estratégicamente según sus necesidades de luz, suelo y protección.

¿Dónde ubicar la ruda para que tenga hojas verdes?

De acuerdo con los especialistas, la ruda debe colocarse en lugares estratégicos. Ten en cuenta lo siguiente:

Ubicación Exterior Ideal

Pleno sol: Requiere al menos 6 horas de luz solar directa al día.

Orientación: Colócala en el patio, jardín o balcón orientado hacia el norte o el este.

Espacio abierto: Evita la sombra de árboles grandes o muros altos.

Ubicación en Interiores o Semicubiertos

Ventanas expuestas: Pon la maceta junto a una ventana grande que reciba sol directo.

Ambientes ventilados: Evita habitaciones cerradas, húmedas o sin corrientes de aire.

|Imagen editada de Canva

Zonas a Evitar

Por otro lado, tienes que tener en cuenta los sitios donde no debes colocar a la ruda. Estos son:

Sombra total: La falta de luz vuelve las hojas amarillas y debilita los tallos.

Zonas de encharcamiento: El exceso de humedad en el suelo pudre las raíces rápidamente.

Paso frecuente de mascotas: Sus aceites esenciales pueden ser tóxicos para perros y gatos.

Trucos para Maximizar las Hojas Verdes

Unos trucos que debes comenzar a emplear son los siguientes:

Suelo poroso: Mezcla la tierra con arena o perlita para asegurar un drenaje perfecto.

Riego moderado: Riega solo cuando la superficie de la tierra esté completamente seca.

Poda de mantenimiento: Recorta las puntas en primavera para estimular brotes nuevos.

Estos trucos son realmente efectivos a la hora de poder brindarle salud a tu planta y que así crezca con mucha fuerza.