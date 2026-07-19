Famosos mexicanos que se encuentran en la final de España vs. Argentina en el Mundial 2026

Todo el mundo estuvo pendiente de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina. Es tanta la euforia que no solo estrellas internacionales acudieron al estadio para presenciar uno de los momentos más importantes del mundo deportivo; también algunas celebridades mexicanas se han presentado para vivir el momento. Estas son todas las celebridades que asistieron al partido final de la justa mundialista.

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Celebridades mexicanas que vivieron la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el estadio

Llamó la atención la presencia de Danna quien no dudó en compartir en sus redes sociales que se encontraba disfrutando de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Otra que no se quedó atrás y se presentó para disfrutar del cardiaco partido de la final fue la influencer Samy Rivers.

|Instagram Danna @danna/Samy Rivers @samyrivera

Otra celebridad que acudió a Nueva York para disfrutar de la ceremonia de clausura y el partido entre España y Argentina fue el influencer Luisito Comunica, quien también compartió un poco de su experiencia con sus seguidores en redes sociales.

|Instagram Luisito Comunica @luisitocomunica

Otro influencer que no se pudo perder el gran partido fue Juanpa Zurita, quien compartió que llegó a Nueva York con ambos jerseys y listo para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de la mano de actores como Alejandro Speitzer y Loreto Peralta. También hizo su aparición el influencer Bastían Delfin, conocido creador de contenido mexicano.