ÚLTIMA HORA: Shakira y Gerard Piqué se REENCUENTRAN a 4 años de su divorcio

La relación entre Shakira y Gerard Piqué fue muy mediática, en especial considerando que fueron personalidades muy reconocidas dentro del mundo del entretenimiento; por eso su inesperado rompimiento sorprendió a todos, en especial al darse a conocer la forma en que sucedieron los hechos.

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Después de 4 años desde su divorcio, por lo que muchos desean saber cómo será su reencuentro después de todos los altibajos que se han presentado.

¿Qué pasó entre Shakira y Gerard Piqué?

El reencuentro entre Shakira y Gerard Piqué ocurrió en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️; consideremos que la cantante colombiana va a participar en el show de medio tiempo de la final, por lo que su presencia es indispensable.

Mientras que el conocido deportista español fue captado llegando al estadio en el que se realizará la importante justa deportiva, quien era acompañado por sus hijos Sasha y Milán. Hecho que podría confirmar el posible reencuentro entre la pareja después de 4 años de su divorcio.

Anteriormente, se especulaba que podría estar presente la actual pareja del futbolista, Clara Chía, pero hasta el momento no ha sido captada en el recinto.

¿Por qué Shakira se divorció de Gerard Pique?

No olvidemos que el divorcio entre Shakira y Gerard Piqué ocurrió en junio del 2022, anuncio que sorprendió a todos después de 12 años de matrimonio, además de que se les veía muy felices, pero al parecer no era la relación perfecta.

Para finalmente darse a conocer que su relación terminó por una infidelidad por parte del deportista, generando que toda su vida personal se encontrara bajo el ojo público. Al año la colombiana sorprendería a todos con su canción con Bzrp, sacando a la luz los "trapitos sucios" de su matrimonio. Con este posible reencuentro después de 4 años desde su divorcio, las alarmas se vuelven a encender, por lo que todos desean saber de qué forma ocurrirá y lo que podrían decirse entre ellos.