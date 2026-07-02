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Lista completa de famosos que han muerto y que marcaron la primera mitad de 2026

El mundo del entretenimiento ha vivido seis meses de luto con la pérdida de actores, productores, periodistas y figuras del entretenimiento que han dejado una huella imborrable.

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Escrito por: Dulce Olvera

La primera mitad de este 2026 ha estado marcado por una serie de pérdidas que conmocionaron al público y a la industria del espectáculo. Actores, productores, periodistas de espectáculos y otras personalidades fallecieron en distintos momentos del años dejando un profundo vacío tanto para la industria como para sus seguidores.

Muertes que se han registrado en la primera mitad del año 2026 en el mundo del entretenimiento

Muertes por terremotos en Venezuela

A finales del mes de junio, específicamente el día 24 se registraron dos fuertes sismos en Venezuela, debido a la magnitud del movimiento telúrico varias celebridades del entretenimiento, como modelos, influencers y músicos perdieron la vida: entre ellos se encuentran:

  • Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault: integrantes de la banda Van Der Dijs, el cuarteto falleció junto cuando se encontraban en un inmueble de Tanaguarena ensayando.
  • GJ Marlon Pérez: Dj venezolano y su esposa Alexandra Melean, conocida como la reina del deporte.
  • Yimvert Berroterán, de apenas 18 años se encontraba consolidando su carrera dentro del futbol.
  • Valentina Sandoval, influencer y reina de belleza
  • Cristhian Aníbal Teixeira: influencer
  • Gabriela Verónica Fleritt, actriz y humorista
  • Jair Oquendo, integrante del colectivo Stand Up Comedy La Guaira.
  • Skarlent Rodríguez; ella fue modelo y ganadora del certamen de belleza Miss Grand Orlando 2025

    “Me da gusto que esté rehaciendo su vida”, Ernesto Laguardia se pronuncia sobre los rumores de una nueva relación de Angélica Vale

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