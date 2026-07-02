Lista completa de famosos que han muerto y que marcaron la primera mitad de 2026

La primera mitad de este 2026 ha estado marcado por una serie de pérdidas que conmocionaron al público y a la industria del espectáculo. Actores, productores, periodistas de espectáculos y otras personalidades fallecieron en distintos momentos del años dejando un profundo vacío tanto para la industria como para sus seguidores.

Muertes que se han registrado en la primera mitad del año 2026 en el mundo del entretenimiento

Muertes por terremotos en Venezuela

A finales del mes de junio, específicamente el día 24 se registraron dos fuertes sismos en Venezuela, debido a la magnitud del movimiento telúrico varias celebridades del entretenimiento, como modelos, influencers y músicos perdieron la vida: entre ellos se encuentran:

