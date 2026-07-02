Lista completa de famosos que han muerto y que marcaron la primera mitad de 2026
El mundo del entretenimiento ha vivido seis meses de luto con la pérdida de actores, productores, periodistas y figuras del entretenimiento que han dejado una huella imborrable.
La primera mitad de este 2026 ha estado marcado por una serie de pérdidas que conmocionaron al público y a la industria del espectáculo. Actores, productores, periodistas de espectáculos y otras personalidades fallecieron en distintos momentos del años dejando un profundo vacío tanto para la industria como para sus seguidores.
Muertes que se han registrado en la primera mitad del año 2026 en el mundo del entretenimiento
- Mario Cid: El actor y guionista quien fue padre de la actriz Mara Escalante murió el pasado 11 de enero a los 93 años y fue recordado por su trabajo en el cine mexicano.
- Pedro Torres: El 30 de enero se reportó la muerte del productor de 72 años a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
- Gerardo Taracena: Falleció el 31 de enero a la edad de 55 años, fue reconocido por trabajar en proyectos como: Apocalypto, también destacó dentro del teatro y cine nacional. Su fallecimiento fue atribuido a un infarto.}
- Eladio González Garza: Reconocido por su trabajo dentro del mundo del doblaje mexicano falleció a la edad de 89 años el pasado mes de febrero.
- Ana Luisa Peluffo: La primera actriz, una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano falleció el pasado 3 de marzo a la edad de 96 años dejando una trayectoria de más de seis décadas en el cine, teatro y televisión.
- Ricardo Pascual: Reconocido por trabajar a lado de Roberto Gomez Bolaños, el veterano actor que destacó en proyectos de televisión, cine y teatro murió a la edad de 85 años el pasado 21 de abril.
- Xóchitl Vigil: La actriz de 73 años falleció a inicios del mes de mayo.
Muere Xóchitl Vigil, actriz de Rebelde y exesposa de César Bono 🕊️— Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) May 6, 2026
Falleció Xóchitl Vigil, reconocida por su participación en la telenovela Rebelde y por haber sido esposa de César Bono. La noticia causó conmoción en el medio artístico, aunque hasta el momento no se han… pic.twitter.com/9FeSShGNeP
- Abraham Pérez: Recordado por su famosa frase: “Sí que se largue” en proyectos de comedia falleció la noche del pasado 4 de junio.
- Héctor Carrillo: El periodista de espectáculos y cultura que trabajó por varios años a lado de Maxine Woodside falleció este 1 de julio a la edad de 58 años. Carrillo fue recordado por su trabajo dentro de los medios de comunicación los motivos de su deceso no fueron revelados.
- Yolanda Lizarraga: Hija del reconocido músico Germán Lizárraga, la noticia de su muerte se dio a conocer el 1 de julio. Yolanda quien tenía 43 años de edad sin embargo, no se revelaron las causas de su deceso.
Muertes por terremotos en Venezuela
A finales del mes de junio, específicamente el día 24 se registraron dos fuertes sismos en Venezuela, debido a la magnitud del movimiento telúrico varias celebridades del entretenimiento, como modelos, influencers y músicos perdieron la vida: entre ellos se encuentran:
- Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault: integrantes de la banda Van Der Dijs, el cuarteto falleció junto cuando se encontraban en un inmueble de Tanaguarena ensayando.
- GJ Marlon Pérez: Dj venezolano y su esposa Alexandra Melean, conocida como la reina del deporte.
- Yimvert Berroterán, de apenas 18 años se encontraba consolidando su carrera dentro del futbol.
- Valentina Sandoval, influencer y reina de belleza
- Cristhian Aníbal Teixeira: influencer
- Gabriela Verónica Fleritt, actriz y humorista
- Jair Oquendo, integrante del colectivo Stand Up Comedy La Guaira.
- Skarlent Rodríguez; ella fue modelo y ganadora del certamen de belleza Miss Grand Orlando 2025
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