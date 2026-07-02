Dentro de la ropa de cama, las sábanas bajeras son piezas diseñadas para ajustarse perfectamente al colchón gracias a sus esquinas elásticas que procuran que las sábanas no se deslicen por las noches. Además de ser prácticas, estas piezas pueden transformar tu habitación en una alcoba moderna y ahestetic.

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¿Qué son las sábanas bajeras y por qué han comenzado a ser tan populares?

Las sábanas bajeras son una pieza de ropa de cama que se coloca de manera directa sobre el colchón. Este tipo de piezas cuenta con bordes elásticos en sus cuatro esquinas, los cuales tienen como función principal proteger el colchón de la suciedad y el sudor, ofreciendo al mismo tiempo una superficie suave y cómoda para dormir.

¿Qué son las sábanas bajeras y cómo pueden transformar tu habitación en un entorno confortable y ahestetic?|Imagen generada con IA

Además de brindar una mayor comodidad al dormir, este tipo de sábanas ayuda a mantener la cama siempre ordenada, creando un aspecto más limpio y aesthetic. Toma en cuenta que este tipo de sábanas puede combinarse con tonos neutros o texturas suaves, las cuales te ayudarán a transformar la habitación en un espacio más acogedor y elegante.

¿Por qué es importante mantener el colchón limpio y fresco cambiando constantemente las sábanas?

Mantener tu colchón limpio mediante el cambio de tus sábanas y mantener la frescura es más sencillo de lo que crees; debes cambiar el juego de ropa al menos 1 vez cada dos semanas. Esto no solo mantiene la pulcritud, sino que también aboga por la higiene y el descanso.

El mantener de manera constante la ropa de cama fresca es fundamental debido a que al dormir, el cuerpo libera sudor, grasa y células muertas, además de toda la suciedad que la ropa de calle puede acarrear, aspectos que convierten las sábanas en el entorno perfecto para los ácaros del polvo y las bacterias.