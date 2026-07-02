MasterChef 24/7: 3 bebidas reconfortantes que puedes preparar en días lluviosos

En estos días lluviosos donde el cuerpo solo pide una cobija y una buena película, la cocina se convierte en nuestro refugio principal. El Mundo MasterChef 24/7 lo sabe bien pues cocinar no siempre se trata de técnicas gourmet o emplatados dignos de estrella Michelin; a veces, el verdadero arte está en saber apapachar el alma.

Bebidas al estilo MasterChef 24/7 para días lluviosos

Para esos momentos de tormenta y nostalgia, aquí te compartimos tres recetas de bebidas reconfortantes, inspiradas en el calor del hogar, que puedes preparar en cinco minutos.

Chocolate con el toque MasterChef 24/7

Olvídate del polvo comercial, para elevar este clásico, pon a calentar leche entera (o de almendras) con una raja de canela y una pizca de pimienta de Cayena; sí, leíste bien, el picante realza el cacao. Agrega una tableta de chocolate de mesa semi-amargo y bate con molinillo hasta que haga espuma. El secreto de los jueces: una minúscula pizca de sal marina al final para potenciar el dulzor.

Té de manzana, jengibre y canela

Si buscas algo más ligero pero intensamente aromático, esta infusión es infalible. En una olla con agua, pon a hervir media manzana picada, un trozo de jengibre fresco pelado y una varita de canela. Deja que hierva por diez minutos hasta que la cocina huela a gloria. Sirve con una cucharadita de miel de abeja pura. El jengibre te dará ese golpe de calor interno que espanta cualquier escalofrío.

Golden Milk

Esta bebida milenaria se ha puesto de moda en las cocinas más exigentes por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes, pero es mucho más fácil de preparar de lo que imaginas. Solo necesitas calentar tu leche favorita con media cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de jengibre, otra de canela y un toque de pimienta negra (indispensable para activar los beneficios de la cúrcuma). Endulza con un chorrito de jarabe de agave. Es cremosa, especiada y el mejor somnífero natural para una noche lluviosa.