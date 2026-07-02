Cómo preparar un trompo de pastor casero paso a paso para ver el partido de México al estilo MasterChef 24/7

Este domingo, la pasión por la Selección Mexicana se desborda en la cancha, y una cita de tal magnitud exige una alineación culinaria a la altura. Si quieres huir de la típica botana y sorprender a tus invitados con el verdadero nivel de la cocina más famosa del país, el desafío está lanzado: preparar un trompo de carne al pastor casero.

Llevar esta joya del sazón callejero a tu cocina requiere técnica, paciencia y esa chispa de precisión contra el reloj que tanto vemos en los retos de MasterChef 24/7 .

Receta para preparar carne al pastor al estilo MasterChef 24/7

Aquí tienes el paso a paso para preparar esta deliciosa receta en casa.

Paso 1: El adobo

En una cacerola con agua caliente, suaviza tres chiles guajillo y dos chiles anchos (previamente limpios y sin semillas). Licúalos con dos dientes de ajo, un trozo de cebolla, una pizca de comino, pimienta negra, orégano, un clavo de olor, un chorrito de vinagre blanco para dar acidez y un cuarto de barra de achiote para lograr ese color rojizo tan característico. Cuela la mezcla hasta obtener una pasta tersa y densa.

Paso 2: El fileteado y el reposo

Para la carne, la cabeza de lomo de cerdo es la pieza ideal gracias a su balance de grasa y suavidad. Pídela al carnicero en filetes muy delgados. En un refractario grande, ve untando cada bistec con el adobo de manera uniforme. Al igual que los grandes cocineros del reality, no apresures los procesos: cubre el recipiente y déjalo marinar en el refrigerador por un mínimo de cuatro horas, aunque lo ideal es prepararlo desde la noche anterior para que los sabores penetren profundamente en las fibras.

Paso 3: Cómo armar un trompo al pastor casero

Corta la base de una piña grande y colócala en una bandeja para horno. Entierra firmemente uno o dos palos de madera para brocheta en el centro de la fruta, creando un eje vertical.

Comienza a ensartar los bisteces marinados uno a uno, rotándolos ligeramente para formar la clásica silueta de trompo. Pon en la punta otro trozo de piña. Hornea a 180°C durante aproximadamente una hora y media, bañando la carne con sus propios jugos a mitad de la cocción.

Cuando las orillas luzcan doradas y crujientes, saca el trompo, rebana con un cuchillo bien afilado y sirve en tortillas calientes con su respectiva cebolla, cilantro y salsa verde.