¿Qué es la crianza respetuosa y cómo poner límites sin gritar ni castigar?

La crianza respetuosa es un nuevo modelo de educación que contradice al tradicional, que solía basarse en el autoritarismo y la sumisión por miedo, ya que este último ha demostrado generar inseguridad y conductas rebeldes a largo plazo.

El enfoque nuevo busca formar niños independientes y emocionalmente estables. Este paradigma cambia la idea de controlar el comportamiento infantil por el de acompañar el desarrollo, reconociendo a los hijos como sujetos de derechos que merecen el mismo trato digno que un adulto.

De acuerdo con los promotores de la crianza respetuosa, uno de los errores más comunes de los padres primerizos es confundir el término con la permisividad total. Sin embargo, los límites se ponen sin gritar ni castigar.

Así aplicas la crianza respetuosa y pones límites sin gritar

La crianza respetuosa se enfoca en aplicar límites para que los infantes cuenten con una estructura segura, instrucciones claras acordes a su edad y un entorno predecible, donde no exista violencia física ni psicológica. Los pilares de este método son:

La reglas para aplicar la crianza respetuosa con tus hijos|Pexels: Gustavo Fring

Validación emocional obligatoria : Aceptar el enojo o la frustración de tu hijo antes de juzgar su conducta.

: Aceptar el enojo o la frustración de tu hijo antes de juzgar su conducta. Respeto a las etapas de desarrollo : No exijas un nivel de autocontrol o madurez que el cerebro del niño aún no puede procesar.

: No exijas un nivel de autocontrol o madurez que el cerebro del niño aún no puede procesar. Horizontalidad en la dignidad: Trata al menor con la misma educación con la que te gustaría que te trataran a ti.

También se recomienda aplicar la técnica de conexión antes de la corrección, para lograr que el menor escuche e interiorice una norma. Puedes hacer lo siguiente:

La forma correcta de aplicar una crianza respetuosa|Pexels: Gustavo Fring

Agacharte a su nivel físico para mantener el contacto visual, eliminando la sensación de amenaza y superioridad.

Nombrar el sentir, usar frases como "sé que estás enojado", para que el niño se sienta comprendido y baje las defensas.

Marcar la firmeza, diciendo con voz calmada pero segura la orden, el límite se establece desde la autoridad, no desde el enojo.

Sutituir los castigos por consecuencias naturales, sin represalias del enojo.

Cambiar los gritos por instrucciones efectivas, de acuerdo con la edad.

