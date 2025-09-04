Fanáticos de Jezzini están preocupados; temen que atente contra su vida

Jezzini cuenta con una gran cantidad de fanáticos que se encuentran preocupados ya que creen que el creador de contenido habría pedido ayuda mediante un mensaje oculto en Instagram. Sus seguidores creen que estaría en peligro.

¡Personajes de no creerse en el multiverso de Jezzini! TV Azteca [VIDEO] ¿Cuál faltó? Según El Capi y el equipo de La Resolana, estos son los personajes que forman parte del multiverso de Jezzini... ¿Será que le atinó a todos?

Las teorías en cuestión se desataron el pasado 2 de septiembre del 2025 cuando Jezzini compartió una publicación en el que expresaba contenido relacionado con su ausencia en las redes sociales, las cuales han estado cerca de su vida en los últimos años.

¿Jezzini está en peligro? Esto piensan sus fans

En el comunicado que Jezzini compartió en Instagram, explica que “explotó” y tomó la decisión de alejarse de las redes sociales. Además expresó que necesitaba tomarse un tiempo a solas y que estaba reflexionando sobre su vida.

Ante esto es que los fanáticos toman como sospechoso este comunicado y empezaron a tejer teorías sobre el verdadero significado de sus palabras. Esto no esto ya que un fan en particular le pidió a ChatGPT que descifrara el comunicado y le llamó la atención que en la pestaña de la nota del influencer decía “Help”.

Es decir, Jezzini podría estaría pidiendo ayuda; además, varias de las palabras de su comunicado tiene espacios, como:

Mi espa cio

Des de otro lu gar

Je st un autre

A lo me jor

Re torno

Según ChatGPT, el mensaje oculto en el comunicado de Jezzini es una despedida, por lo que sus seguidores temen por su seguridad.

Aprovechando el tiempo libre que tenía, abrí en “modo detective” el comunicado de Jezzini, me puse conspiranoica y saqué tres capas: lo que dice literalmente, lo que oculta en los glitches (palabras partidas) y las pistas visuales alrededor. Hilo 🧵 pic.twitter.com/EphLqI89er — PauLicious (@paulapresiga) September 3, 2025

¿Jezzini se está despidiendo de sus seguidores?

El mensaje que dio a conocer Jezzini cerraba con una frase que decía, “Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento ¿Me cacharías en el viento?“.

De acuerdo a la inteligencia artificial la frase podría ser una metáfora de un “salto al vacío”, lo cual podría hablar de un riesgo en la vida de Jezzini. En síntesis, los fans de Jezzini temen que vaya a atentar contra su vida.

