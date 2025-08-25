¿Dónde está Jezzini? Conoce todas las teorías sobre su “desaparición”

Jezzini durante mucho tiempo se convirtió en un creador de contenido muy conocido en la farándula, todo gracias a su gran humor y carisma natural, haciendo que fuera muy conocido por las redes sociales, logrando obtener miles de visualizaciones en cada uno de los videos que subía a su portal.

Pero en los últimos días, se ha reportado su “desaparición” en sus cuentas, puesto que ya no ha subido ningún tipo de contenido, situación que ha generado importante preocupación entre el público que veía todo su contenido, además de ser motivo suficiente para tener un sin fin de teorías al respecto. A continuación, te diremos todo lo que se sabe sobre el tema.

Programa 24 de agosto 2025 | ¡Tenoch Huerta está en la Resolana con el Capi Pérez! [VIDEO] ¡Un superhéroe de Marvel estuvo en el set de La Resolana! Así es, Tenoch Huerta, estuvo con el Capi Pérez y fue verdaderamente épico.

¿Jezzini está desaparecido? Esto es lo que se sabe

No olvidemos que el creador de contenido, Jezzini, se destacaba por tener videos de humor sobre diversos temas. En Tiktok contaba con más de 6 millones de seguidores. El principal cambio que puso en alerta a los usuarios fue cuando su cuenta eliminó todo el contenido que tenía.

Mientras que su cuenta de Instagram fue eliminada en su totalidad, borrando todo el contenido que llegó a tener el creador de contenido. Se estipula que dichos cambios ocurrieron el 18 de agosto, por lo que los fans se están preocupando por su repentina desaparición, cuestionando si se encuentra bien de salud.

¿Qué teorías se han creado al respecto de la desaparición de Jezzini?

Ante la repentina desaparición de Jezzini, son varios los usuarios que han creado teorías al respecto para poder explicar la razón de los actos mencionados anteriormente. Por un lado, se piensa que podría deberse a una estrategia para generar expectativa, logrando aumentar el número de visualizaciones.

Por otro lado, una de las teorías más sonadas por el público, nos explica que el supuesto hermano del creador de contenido, aseguró que su alejamiento de las redes sociales es por temas que se mantendrán en familia.

Otras ideas que han logrado obtener popularidad explican que el tiktoker se encuentra en un proceso de desconexión con ayahuasca o por una sesión de hipnosis para dejar de fumar, siendo alternativas que le provocaron alejarse de la creación de contenido. Hasta el momento, no se ha publicado información oficial sobre su paradero o el estado actual de salud.