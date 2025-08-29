Esto es lo que se sabe de Jezzini: el último video antes de desaparecer aumenta las dudas sobre su paradero

El caso de Jezzini sigue causando incertidumbre entre sus seguidores, quienes desde hace días intentan comprender qué ocurrió con el influencer de 32 años tras borrar sus cuentas en TikTok e Instagram. La intriga aumentó cuando salió a la luz un último video que podría dar pistas sobre su misteriosa desaparición.

Previo a desaparecer de la esfera digital, Jezzini confesó que acudiría a una sesión de hipnosis para dejar de fumar. Minutos después, fue grabado en un estado extraño, necesitando la ayuda de una mujer para caminar, lo que encendió aún más las sospechas. Las imágenes mostraban que llevaba la misma ropa del video previo, lo que reforzó la conexión entre ambos momentos.

El último video y la hipnosis de Jezzini

El detalle que más desconcierta a sus seguidores es que, en ese último clip, el influencer hablaba con naturalidad sobre la hipnosis, pero horas después apareció en videos compartidos por fans en condiciones físicas poco habituales. Desde entonces, se ha especulado sobre los efectos que pudo tener la sesión en su comportamiento.

Los seguidores del influencer no han dejado de compartir teorías en foros y grupos de redes sociales, donde algunos aseguran que Jezzini podría estar atravesando una crisis personal, mientras otros creen que todo se trata de una estrategia para volver con más fuerza a la escena digital.

Publicaciones enigmáticas antes de desaparecer

Poco antes de desactivar sus cuentas, Jezzini compartió publicaciones crípticas que desataron más teorías. Entre ellas, un post con una serpiente dibujada, la imagen de un huevo estrellado y una frase sobre “ser un monstruo” que los usuarios relacionaron con experiencias personales del influencer.

Incluso citó referencias al poeta francés Arthur Rimbaud, conocido por su estilo transgresor, y al fotógrafo Christophe Agou, lo que muchos interpretaron como mensajes velados sobre su estado emocional.

Estas señales, sumadas al video de la hipnosis, han alimentado rumores sobre lo que realmente pudo haber pasado con Jezzini, cuyo paradero sigue siendo un misterio que mantiene a miles de seguidores atentos.

