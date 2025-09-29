Fans de Yuridia responden así al “regaño” de la cantante por tirarle ‘hate’ a Ángela Aguilar

Este fin de semana Yuridia publicó algunas historias de Instagram donde aborda directamente el tema del odio dirigido a Ángela Aguilar. En los videos, pidió a sus seguidores que no la involucren ni la usen para tirarle ‘hate’ a alguien. A un día de la publicación, muchos de sus fans ya están reaccionando pero no de la manera esperada: redoblaron el ‘hate’.

¡Yuridia se convierte en la primera mujer en llenar la Plaza de Toros México! [VIDEO] Yuridia se presentó en la Plaza de Toros México, ante más de 40 mil personas. Tuvo grandes invitados, como Majo Aguilar, Reyli Barba y Carlos Rivera.

Yuridia “regaña” a sus fans por el ‘hate’ a Ángela Aguilar

Hace unos días Yuridia lanzó su nuevo álbum en vivo, “Monumental”, grabado en la Plaza de Toros México. Ahí incluye el éxito “Qué Agonía”, originalmente cantado con Ángela Aguilar, pero esta vez sin su participación. Una gran cantidad de usuarios en redes celebraron la ausencia de Ángela en la nueva versión del tema, e incluso especularon si Yuridia la excluyó por alguna razón en particular.

“No me usen a mí para tirarle ‘hate’ a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, dijo la cantante de regional mexicano. También explicó que el tema “Qué Agonía” lo interpretó en solitario durante toda su gira. “Esa canción es su canción, ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí”.

Fans de Yuridia responden así a sus declaraciones sobre Ángela Aguilar

En la sección de comentarios de la publicación más reciente que Yuridia hizo, sus seguidores han mostrado desacuerdo con sus declaraciones. “No nos importa que nos regañes (porque sí lo hiciste), lo que importa es que nos regalaste una versión de ‘Qué agonía’ tú sola, sin la voz de esa otra persona”, escribió una fan.

“No tienes necesidad de defender lo indefendible, no agarres problemas de a gratis”; “No tienes necesidad de salir a defender a nadie, todos son adultos y no hay ninguna pobrecita”; y “dices que el hate contra Ángela ya fue mucho, pero lo que le hicieron a Cazzu está bien”, son otros de los comentarios que pueden leerse en un reciente carrusel de fotos de Yuridia.

La cantante de regional mexicano dijo en sus historias que, en su opinión, Ángela Aguilar y Christian Nodal “ya entendieron el mensaje que el público quiere mandarles”; también opinó que la mejor forma de demostrar que un artista no te gusta o representa tus valores, es no escucharlo. En respuesta, hay comentarios como: “Porque la tía Yuridia lo dice, no escuchemos más a Ángela Aguilar”.