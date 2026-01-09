Cantante de cumbia apuñala a su pareja por segunda vez

Un grave suceso involucra a un popular cantante de cumbia ya que se conoció que apuñaló a su pareja. Sin embargo, lo más llamativo de esto es que esta sería la segunda que tiene estas reacciones violentas que ponen en riesgo la vida de Natalie Alexandra Pérez Navarro, en Colombia.

Lo que se sabe es que el ataque ocurrió el pasado 6 de enero pero fue ahora que los medios de locales pudieron dar con la identidad del agresor que es el músico Saúl Naranjo. Además se conoce que la víctima de 40 años accedió a encontrarse con el agresor para poder dialogar sobre unas diferencias que habían tenido.

¿Por qué el cantante la apuñaló por segunda vez?

Ambos se reunieron, comenzaron a platicar pero la conversación comenzó a subir de tono. La mujer relató que el cantante comenzó a elevar el tono de voz por lo que ella decidió retirarse del lugar, fue allí cuando él la tomó por la fuerza, agarró un arma punzocortante y le dio al menos cinco puñaladas.

El suceso violento tuvo lugar en el barrio Campo Hermoso, en Bucaramanga. Debido a esto es que Jenny Triana, jefe de la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, manifestó que cuando tomaron conocimiento del caso, realizaron el traslado y acompañamiento a la fiscalía. La víctima fue dada de alta del hospital y continúa su recuperación en su casa, afortunadamente las heridas solamente fueron superficiales.

🔴 #EsNoticia | La Policía Metropolitana se pronunció sobre el caso en el que un hombre indentificado como Saúl Naranjo agredió con arma blanca a su expareja sentimental. Es la segunda vez que este sujeto hiere a la víctima. 🗣 Jenny Triana, jefe Patrulla Púrpura Bucaramanga. pic.twitter.com/OOHbWP859z — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 8, 2026

Cabe destacar que no es la primera vez que el músico Saúl Naranjo agrede violentamente a su pareja. En el mes de agosto del año pasado, la mujer lo había denunciado por lesiones en el pecho y en el rostro. De esta manera es que el agresor ha quedado a disposición de la justicia para recibir la sentencia que merece por el ataque y la reiteración del mismo.

